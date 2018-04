Malata per mesi e guarita per essere eletta | la senatrice M5s… in commissione lavoro

Alla commissione Lavoro la senatrice del M5S Malata per mesi e guarita con la candidatura : Assente da Lavoro per 243 giorni e poi guarita all'improvviso in vista della candidatura al Senato. Ora finirà proprio in commissione Lavoro . Sembra un'arguzia, "il colmo di...". Eppure è tutto vero ...

NBA - la madre è Malata - Marcus Smart vuole tornare presto in campo per lei : Se su un campo da basket la vita di Marcus Smart sembra avergli regalato una gioia dopo l'altra , una grande carriera a Oklahoma State dove è stato giocatore dell'anno della Big 12, poi sesta scelta ...

“Quando mi sono resa conto di essere molto Malata…”. Donatella Versace choc. Solo ora trova la forza di confessare ciò che ha tenuto nascosto per anni : La droga, che l’ha tenuta in schiavitù per ben 18 anni. E un’amicizia speciale, quella con una star della musica internazionale che è riuscita alla fine a salvarla da quel baratro nel quale era finita e dal quale sembrava non riuscire più a vedere la luce. Una confessione davvero scioccante quella fatta da Donatella Versace nel corso di una lunga intervista fatta a Ssence Magazine, dove ha affrontato uno dei momenti più bui ...

“Sono Malata”. La triste confessione della cantante - che i fan sono abituati a vedere sempre felice e sorridente sul palco. Una battaglia - alla soglia dei 50 anni - per niente facile : Un lato oscuro di sé che aveva sempre tenuto lontano dai riflettori, con i fan abituati a vederla sorridente e spensierata, scatenata sul palcoscenico durante uno dei suoi tanti spettacoli dalle coreografie esuberanti e accompagnata da corpi di ballo pronti a esibirsi in acrobazie mozzafiato. E invece, come rivelato dal magazine People che si occupa spesso dei vip e della loro vita lontana dalle luci della ribalta, ecco arrivare quelle ...

Milano - lascia finestra aperta e la Malata si suicida : operatrice sanitaria accusata di omicidio colposo : La paziente le chiede di lasciare la finestra aperta, poi si butta e muore. È successo a Milano, dove un'operatrice socio assistenziale aveva accontentato un'anziana paziente con problemi di ...

La nuova senatrice del M5S - Malata per 8 mesi "guarisce dopo la candidatura" : La nuova senatrice del M5S Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna, finisce nel mirino delle Iene. A parlarne durante la nota trasmissione Filippo Roma che afferma che "secondo il racconto di un ...

“Per te”. Giovanni - 5 anni - commuove l’Italia. La mamma è Malata di tumore al seno - il gesto del figlio al medico che l’ha curata. Cuore (grande) di bambino : Che poi, certe volte, basta davvero poco. Una parola, magari un sorriso, per cambiare la giornata e forse fare molto di più. Per fare capire che non è tutto da buttare. Che forse è vero che l’amore muove il sole e le stelle. Lui è Giovanni, ha 5 anni e un Cuore grande. La sua storia ha fatto il giro della rete, commuove, unisce, fa appello a ciò che di migliore c’è nell’anima di ognuno di noi. Qualche giorno fa, Pietro Caldarella, ...

Torino - solidarietà "a tempo" per Isabella Malata di sclerosi multipla : "Nove mesi di lavoro - ora sono di nuovo disoccupata" : La donna, licenziata dopo 15 anni per le assenze legate alla sua malattia, aveva scritto due anni fa a "Repubblica" provocando la (temporanea) mobilitazione...

Domenica - Malata “invisibile” per l’INPS : “Ti fanno sentire come se volessi rubare” : Domenica Poloni, una mamma marchigiana di 39 anni, lotta dal 2008 per vedere i proprio diritti riconosciuti: ma per l'INPS non ha diritto ad un sostegno economico per affrontare le cure di cui ha bisogno.Continua a leggere

Carolyn Smith : "Il tumore è tornato - ma non trattatemi da Malata. Ho perso molti amici - forse pensavano fossi contagiosa" : Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha affidato al settimanale Chi il racconto della sua nuova battaglia contro quello che lei ha battezzato "l'intruso". Un intruso che è tornato a farle visita per la seconda volta in un paio d'anni: il cancro al seno.Il tumore è lo stesso dell'altra volta, un po' più a sinistra e un po' più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la ...

Picchia per anni l'anziana moglie Malata : Pistoia, condannato per maltrattamenti il marito-orco: i vicini non avevano mai chiamato la polizia perché avevano paura di lui

Taranto - Malata di leucemia muore per un'infezione presa in ospedale : aperta un'inchiesta : La 62enne era ricoverata nel reparto di Ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. La famiglia ha chiesto di indigare su eventuali negligenze nelle procedure...

“Sono Malata” : Amici - Alessandra Celentano choc. La prof più severa e temuta - a cuore aperto : due interventi prima del talent. “E ora devo fermare i miei piedi” : Ad Amici, ormai, Alessandra Celentano è un pezzo di storia. Ballerina, coreografa e insegnante di danza, è forse la professoressa più severa, quindi più temuta, dai giovani allievi della scuola di Maria De Filippi. Ed è una donna ‘rigida’ anche nel privato, che pochi, però, conoscono. Si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Di Più la prof tanto esigente, a cui ha rivelato di esserlo stata e di esserlo ancora persino ...