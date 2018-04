Mafia | legale Mori ai giornalisti | avete fatto circo mediatico

Mafia : processo trattativa - da legale Mori le scuse ai pm : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – “Se così sono state percepite quelle parole dai signori pm, me ne scuso”. Lo ha detto l’avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subranni, replicando brevemente ai pm del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia che oggi, prima che i giudici si ritirassero in Camera di consiglio, si sono scagliati polemicamente contro le difese. A prendere la parola è ...

Mafia : legale De Donno - il ‘papello’? Solo un pezzo di carta : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) – Il ‘papello’ e il ‘contropapello’, cioè la lista delle richieste che i corleonesi avrebbero fatto allo Stato per mettere fine alle stragi, consegnato ai magistrati da Massimo Ciancimino, sono “pezzi di carta che non sono assolutamente elementi di prova”. Lo ha detto l’avvocato Francesco Romito, legale del colonnello Giuseppe De Donno, durante l’arringa difensiva ...

Mafia : legale Riina chiede nullità processo trattativa : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – L’assoluzione del boss mafioso Totò Riina e del boss Leoluca Bagarella “perché il fatto non sussiste” è stato chiesto, al termine della sua arringa difensiva dall’avvocato Luca Cianferoni, legale dei due capiMafia, imputati nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia per minaccia a corpo politico dello Stato. Il legale “chiede altresì il dichiararsi la nullità del ...

Mafia : legale Riina - processo trattativa condizionato da scelte politiche : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia “è un processo condizionato da scelte culturali e politiche”. Con queste parole l’avvocato Luca Cianferoni, legale del boss mafioso Totò Riina, si avvia a concludere la sua arringa difensiva davanti alla Corte d’assise di Palermo per chiedere l’assoluzione del boss morto a novembre e di Leoluca Bagarella, imputati per minaccia a ...

Mafia : legale Riina - Procura Palermo caduta su ‘Sistemi criminali’ : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – “La Procura di Palermo non è caduta sul processo trattativa ma è caduta da quando ha ipotizzato l’inchiesta sui ‘Sistemi criminali’. Gelli, Delle Chiaie, etc., la Procura ha portato avanti fino a oggi una ipotesi fatta per autoalimentarsi, e il giudice non può consentire tutto questo”. Così, l’avvocato Luca Cianferoni, legale del boss Totò Riina, morto lo scorso novembre, e ...