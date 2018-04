Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Le mani della Mafia sui lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi. I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno inferto un duro colpo alla famiglia mafiosa di Mistretta. Sono 14 le misure cautelari emesse, tre persone sono finite in carcere e undici hanno l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I militari del ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (2) : (AdnKronos) – Le investigazioni, che avevano già consentito di trarre in arresto, il 6 ottobre 2017, una coppia di imprenditori edili per trasferimento fraudolento di valori, hanno altresì permesso di documentare l’intestazione fittizia, in favore di ben 11 complici ‘ anch’essi destinatari della misura in esecuzione ‘ di 2 locali notturni e 1 stabilimento balneare ed un’attività di compravendita di auto usate, ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (2) : (AdnKronos) - Le investigazioni, che avevano già consentito di trarre in arresto, il 6 ottobre 2017, una coppia di imprenditori edili per trasferimento fraudolento di valori, hanno altresì permesso di documentare l’intestazione fittizia, in favore di ben 11 complici – anch’essi destinatari della mis

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (3) : (AdnKronos) - La donna, citata come la “signorina” è stata identificata proprio in Maria Rampulla, deceduta nel maggio del 2016, sorella di Pietro (condannato per essere l’artificiere della strage di Capaci ed all’epoca dei fatti detenuto) e di Sebastiano, storico capo della “famiglia di Mistretta”

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese - 3 - : AdnKronos, La donna, citata come la 'signorina' è stata identificata proprio in Maria Rampulla, deceduta nel maggio del 2016, sorella di Pietro , condannato per essere l'artificiere della strage di ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese - 2 - : AdnKronos, Le investigazioni, che avevano già consentito di trarre in arresto, il 6 ottobre 2017, una coppia di imprenditori edili per trasferimento fraudolento di valori, hanno altresì permesso di ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese : Palermo, 20 apr. , AdnKronos, Le mani della Mafia sui lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi. I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Le mani della Mafia sui lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi. I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno inferto un duro colpo alla famiglia mafiosa di Mistretta. Sono 14 le misure cautelari emesse, tre persone sono finite in carcere e undici hanno l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I militari del ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (2) : (AdnKronos) – Le investigazioni, che avevano già consentito di trarre in arresto, il 6 ottobre 2017, una coppia di imprenditori edili per trasferimento fraudolento di valori, hanno altresì permesso di documentare l’intestazione fittizia, in favore di ben 11 complici ‘ anch’essi destinatari della misura in esecuzione ‘ di 2 locali notturni e 1 stabilimento balneare ed un’attività di compravendita di auto usate, ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (3) : (AdnKronos) – La donna, citata come la ‘signorina” è stata identificata proprio in Maria Rampulla, deceduta nel maggio del 2016, sorella di Pietro (condannato per essere l’artificiere della strage di Capaci ed all’epoca dei fatti detenuto) e di Sebastiano, storico capo della ‘famiglia di Mistretta” deceduto nel 2010. Gli ulteriori due complici sono stati identificati in Giuseppe Lo Re, detto Pino, ...

Processo Stato - Mafia a Palermo - domani i giudici in Camera di consiglio : Un Processo imponente e di grande suggestione: iniziato il 27 maggio 2013, oltre 200 le udienze celebrate, centinaia i testi ascoltati. I giudici domani entreranno in Camera di consiglio per la prima ...

Mafia : Cgil ricorda Calogero Cangelosi - domani manifestazione a Camporeale : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - La Cgil ricorda Calogero Cangelosi, il segretario della Camera del Lavoro di Camporeale ucciso 70 anni fa dalla Mafia del feudo. domani, venerdì 6 aprile, a Camporeale si terrà un'iniziativa per il 70° anniversario della sua morte. Alle 9.30 una corona d'alloro sarà dep

Mafia Brenta - confiscati beni Maniero : 13.55 Il Nucleo di polizia valutaria della GdF sta eseguendo un decreto di confisca di beni riconducibili all'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero. La confisca riguarda 3 immobili nelle province di Lucca, Pisa e Firenze, per un valore complessivi di 17 milioni di euro. I beni in questione erano stati sequestrati agli inizi del 2017, quando furono emesse 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un prestanome e di un ...

A Catania governa Mafia sociale : domani in edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Giovedì 22 marzo torna “A casa Vostra“, l’inserto di quattro pagine dedicato alle città italiane. Questa volta l’inviato del Fatto Giampiero Calapà racconterà Catania. Un viaggio che parte incontrando i “carusi”, cioè i ragazzi in fila ai centri per l’impiego delle cosche, sperando in un posto da pusher o da vedetta. Perché nella città ai piedi dell’Etna i quartieri sono divisi tra le due storiche famiglie ...