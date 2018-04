Mafia | Berlusconi | assurdo e ridicolo accostarmi a trattativa

BERLUSCONI CONTRO SALVINI : “IMPOSSIBILE GOVERNO CON M5S”/ “Mi accusano di Mafia li querelo” : Lega con Di Maio? : GOVERNO, BERLUSCONI CONTRO SALVINI: "impossibile accordo con M5s, meglio il Pd. Mi accusano di mafia, li querelo". Lega, "parliamo con Di Maio": pronto ribaltone? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Berlusconi : assurdo accostarmi a Mafia : 20.18 "E'assurdo e ridicolo il tentativo di accostare il mio nome alla trattativa Stato-mafia, non abbiamo mai ricevuto nessuna minaccia dalla mafia". Lo afferma Silvio Berlusconi a Campobasso. "I miei legali dicono che la sentenza è del tutto disconnessa dalla realtà, ma se fosse vera il signor Berlusconi sarebbe persona offesa" nella vicenda "ed è considerato estraneo ai fatti di causa" -dice ancora Berlusconi- le parole di Di Matteo sono di ...

Sentenza trattativa Stato-Mafia - Fraccaro - M5S - sul governo : «Pietra tombale per Berlusconi». Il leader di FI : «Assurdo e ridicolo» : Il capo d'imputazione si presta ad ambiguità enormi, che apre ad enorme discrezionalità politica. Colpisce lo straordinario tempismo della Corte che dopo cinque giorni di camera di consiglio decide ...

L'esplorazione Casellati fallisce e la sentenza Stato-Mafia toglie Berlusconi dalle trattative : E adesso un paio di giorni di "riflessione", per valutare la prossima mossa in questa crisi che pare infinita. Perché L'esplorazione è franata nell'ambito di una sceneggiata fatta di doppie parole e di doppi forni. E non certo per responsabilità della presidente del Senato, che Mattarella ha ringraziato per la correttezza con cui ha svolto il difficile compito. In parecchi, tra i frequentatori del Colle, hanno notato, come ...

FI : grave accostamento Berlusconi-Mafia : 19.34 "Forza Italia respinge con sdegno ogni tentativo di accostare il nome del Presidente Berlusconi alla vicenda della trattativa Stato-mafia. La sentenza, in attesa di leggere le motivazioni ci appare frutto di un evidente pregiudizio" Lo si legge in una nota di FI. La nota arriva dopo le parole del Pm Di Matteo: "La sentenza dice che Dell' Utri ha fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di Cosa Nostra e il governo Berlusconi.Il ...

Sentenza trattativa Stato-Mafia - Fraccaro - M5S - sul governo : «Pietra tombale per Berlusconi» : Il capo d'imputazione si presta ad ambiguità enormi, che apre ad enorme discrezionalità politica. Colpisce lo straordinario tempismo della Corte che dopo cinque giorni di camera di consiglio decide ...

Trattativa Stato-Mafia - sentenza : condannati Dell'Utri e Bagarella/ M5S : "Pietra tombale su Berlusconi" : sentenza sul processo Trattativa Stato-Mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Trattativa Stato-Mafia - M5s contro Berlusconi : “Pietra tombale su FI”. Di Maio : “Muore la Seconda repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, le prime reazioni politiche arrivano dal Movimento 5 stelle. Che va all’attacco dell’ex Cavaliere. Tra i commenti più duri c’è quello del ...

Marco Travaglio - torna l'ossessione per Berlusconi e la Mafia : lo sfregio in prima pagina : Dall'ossessione di Silvio Berlusconi legato a misteriosi ambienti mafiosi non riesce ad abbandonare il corpo del direttore del Fatto quotidiano , Marco Travaglio . Un chiodo fisso difficile da tira ...

Berlusconi contro M5s : 'A Mediaset pulirebbero i cessi'. La replica : 'Meglio che accordarsi con la Mafia' : "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del ...

Trattativa Stato-Mafia - M5s contro Berlusconi. Sibilia : “Ora deve sparire”. Di Maio : “Muore la Seconda Repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, il Movimento 5 stelle va all’attacco dell’ex Cavaliere. Il primo è stato il deputato M5s Carlo Sibilia. Poi sempre in rete, è intervenuto il Capo ...

Trattativa Stato-Mafia - M5S all'attacco di Berlusconi : "Ora deve sparire" : "La Trattativa Stato-Mafia c'è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità". Lo scrive su twitter Luigi Di Maio dopo la lettura della sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia. "Con la storica sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia si dimostra, una volta per tutte, che pezzi delle istituzioni sono scesi a patti con Cosa Nostra. Tra i ...

"A Mediaset pulirebbero i cessi" Berlusconi choc contro i 5S Replica : Meglio dei patti con la Mafia : Una frase choc di Silvio Berlusconi accende di nuovo il dibattito politico, mentre al Colle Sergio Mattarella si è preso due giorni per riflettere sul da farsi dopo che il presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

"A Mediaset pulirebbero i cessi" Berlusconi choc contro i 5S Replica : "Meglio dei patti con la Mafia" : Una frase choc di Silvio Berlusconi accende di nuovo il dibattito politico, mentre al Colle Sergio Mattarella si è preso due giorni per riflettere sul da farsi dopo che il presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Segui su affaritaliani.it