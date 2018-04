M5s-Pd | tanti i temi su cui un accordo c’è già | ma sui punti cruciali incompatibilità

Incarico esplorativo a Casellati. M5s e Lega restano distanti | : Mattarella ha conferito il mandato alla presidente del Senato. Dopo incontri dovrà riferire al Colle entro venerdì. Di Maio: "Mai con FI". Il segretario leghista: "Secondo arrivato non può imporre ...

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...

Governo - Di Maio : “non rinuncio a premier”/ Salvini “meglio un Mister X”. M5s “Lega ministeri più importanti” : Trame Governo, Di Maio non rinuncia al premier: Salvini punta su Mister X (Cottarelli?) mentre i M5s rilanciano, "alla Lega i ministeri più importanti". Veti incrociati e scenari(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Senato - Primo De Nicola (M5s) : “Saltati passaggi importanti. Siamo al primo giorno - la notte porta consiglio” : “Le cose sono sotto gli occhi di tutti: ci sono stati colloqui per due settimane. Le cose da fare erano chiare”, dice primo De Nicola, neoeletto Senatore del Movimento 5 Stelle, all’uscita del Senato dopo la fine della seconda votazione che ha visto emergere il nome di Bernini e spaccarsi il centrodestra. “C’erano dei passaggi importanti e le responsabilità sappiamo tutti su chi ricadono. La notte, comunque, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 marzo : M5s e Pd sempre meno distanti. Di Maio : sui ministri pronti a discutere : Numeri – Il gruppo più grosso inizia a “esplorare” Il piano del Colle in tre mosse: Di Maio non sarà il premier Prima incarichi esplorativi alla destra e 5S, poi quello pieno a un esterno per un governo col Movimento, i dem e chi ci sta di Carlo Tecce Urla nel silenzio di Marco Travaglio Ogni tanto, nel plumbeo politburo del centrosinistra, roba che al confronto quello del Pcus era Disneyland, si alza qualcuno e urla che il re è ...

Asse Lega – M5s - Toti : “Posizioni troppo distanti. Sarebbe una confusione non d’aiuto al Paese” : “Preoccupato dall’Asse Lega – 5Stelle? Non credo sia interesse di nessuno dei due, hanno detto in campagna elettorale cose molto diverse, con programmi distanti. Sarebbe una confusione che non aiuta il Paese, le forze politiche dovrebbero dialogare civilmente su tutto ma una cosa è l’istituzione, un’altra il Governo. Abbiamo fatto campagna dicendo delle cose agli elettori ora vanno rispettate”, così il ...

M5s : Grillo ai militanti - 'Non mollo - Sarò sempre con voi' : ... con i propri figli, i propri cari, e che nonostante ciò riescono a trovare la forza di reagire e far sentire la propria voce, davanti ad un mondo che li ha resi invisibili. Il mio grazie è per voi, ...

Elezioni - De Luca : “M5s? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

M5s - dallo skipper al pastore : la squadra dei debuttanti in Parlamento : Sono tanti i debuttanti in Parlamento eletti nelle file del Movimento 5 stelle. Oltre al mondo delle professioni, con molti laureati eletti soprattutto nei collegi uninominali, i neoeletti pronti a sbracare al Senato e alla Camera hanno svolto i lavori più disparati. dallo skipper al pastore. Lo riporta il Corriere della sera.Nei listini proporzionali, salvo eccezioni, è montata la marea di chi non ha potuto vantare un cursus ...

Elezioni Politiche 2018 - Crotone ha i rappresentanti nazionali alla Camera e al Senato grazie al M5s : Il tsunami politico che ha interessato alcuni partiti politici, in particolare il Pd, non ha impedito alla Città di Crotone

Berlusconi : M5s e Pd troppo distanti dalla maggioranza del 40% : Roma, 2 mar. , askanews, Movimento cinque stelle e Pd sono 'troppo distanti' dal 40% che assicurerebbe loro la maggioranza. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della registrazione di Bersaglio ...

Seconde file e tanti no : il finto governo M5s nasce già in difficoltà : Uno non vale più uno. Ma se si tratta di accademici e di volti noti, uno vale l'altro. La «squadra di governo» del Movimento 5 Stelle è completa. La mail con i nomi è stata inviata al Quirinale, e il «gabinetto» di 17 ministri più il premier Luigi Di Maio sarà svelato oggi a Roma. Tra i prescelti ci sono professori, sportivi, alti dirigenti, militari. Alcuni di loro sono Seconde o addirittura terze ...