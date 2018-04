M5S | ' Meglio il voto che tirare a campare' Salvini | ' Contro governo tecnico pronto a

Governo - Casellati al Colle. M5S : meglio il voto che tirare a campare : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale alle 12 per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra infatti sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il ...

Perché è meglio per l’Italia tornare alle elezioni che non andare a un governo M5S-Pd : Ora che, come previsto da questo blog prima di altri l’11 aprile scorso, la presidente del Senato Alberti Casellati ha ricevuto un pre-incarico per capire se si poteva trovare la quadra di un governo M5S-Centrodestra, e che tutto lascia pensare che questa quadra non si sia trovata, può darsi che la seconda “terza figura” a cui si affiderà il Quirinale sarà il Presidente della Camera, Roberto Fico. Oh, Maria Elisabetta Alberti ...

"Di Maio e Fico vogliono sperdere Meglio un governo senza il M5S" 'Ma l'Italia corre verso le elezioni' : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e parlamentare di Forza Italia. "Mi ero convinto che i 5 Stelle avessero un accordo con Salvini che ha dato loro la presidenza della Camera e invece non è così, altrimenti non si arriverebbe a questi estremi" Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Politici : Salvini premier? Meglio Di Maio/ Gentiloni alternativa a Lega-M5S - Berlusconi bocciato : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, Meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:08:00 GMT)

M5S : insulti per la senatrice assenteista - ‘i 5 Stelle? Meglio di Lourdes’ : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Fioccano insulti sulla bacheca Facebook di Vittoria Bogo Deledda, la neo senatrice M5S eletta in Sardegna è finita al centro delle polemiche per un servizio de Le Iene in cui un testimone anonimo ha raccontato che la parlamentare, dirigente dei servizi sociali del comune di Budoni (in provincia di Sassari), per circa un anno non si è presentata in Comune mostrando un certificato di malattia per ‘stress da ...

M5S - la capogruppo Lombardi : 'Meglio trattare con la Lega - c'è più disciplina - nel Pd non si sa con chi parlare' : 'I problemi del Pd sono due. Il primo è Matteo Renzi e il secondo, soprattutto, è che non si sa con chi parlare. Da questo punto di vista è meglio la Lega: almeno lì dentro hanno una disciplina di ...

Riforma pensioni - M5S e Lega scoprono le carte : meglio l’attuale Fornero? Video : Nessuna abolizione della Legge Fornero, anche se Mattarella decidera' di fare un Governo con Lega e Movimento 5 Stelle. Questo è un po’ il sentore che hanno gli italiani a oltre un mese dal voto. Le proposte post elezioni che stanno emergendo non sembrano quelle che hanno convinto gli italiani al ‘voto di cambiamento’. Sia Brambilla, Lega, che Tridico, del movimento 5 Stelle [Video], hanno scatenato non poche polemiche sul web. Il primo ha ...

Perché M5S incarna (meglio del Pd) i valori di sinistra : di Angelo Mazzoleni Capire cosa e dove sia la sinistra in Italia, agli inizi della terza Repubblica, quali forze politiche ancora la rappresentino in una società complessa, post-ideologica e globalizzata come la nostra, non è compito facile. Vedo in effetti tanta confusione, anche nel pensiero di autorevoli opinionisti. Dopo il tradimento di tanti suoi valori da parte dei partiti storici di sinistra (o presunta tale) e la loro negazione più ...

Colle - primo giro di consultazioni. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5S su nostri temi' : 'L'incarico per formare il governo va dato al centrodestra, che è la prima forza politica - è stata la risposta - e come premier noi indichiamo Salvini'. Insomma, no ad un alleanza con grillini se le ...

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo : il 28% sceglie M5S-Lega - nuove elezioni meglio di accordi con Berlusconi : SONDAGGI POLITICI Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Sondaggi - Governo M5S-Lega/ Accordo Di Maio-Salvini piace al 33% : altrimenti - meglio nuove Elezioni : Sondaggi, Governo Lega-M5s: l'Accordo Salvini-Di Maio convince il 33% degli italiani. Le alternative e gli scenari: nuove Elezioni, Accordo M5s-Pd e Esecutivo del Presidente Mattarella(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:12:00 GMT)