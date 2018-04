Lukaku | che sgarbo a Raiola | la procura passa aJay-Z

DIRETTA / Manchester United Siviglia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lukaku sfiora subito il gol : DIRETTA Manchester United - Siviglia : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Old Trafford.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:47:00 GMT)

Un po' di FIFA qua? Rivincita Lukaku - fidatevi di lui : è anche meglio di Kane : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...