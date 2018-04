ilgiornale

: Luigino il carrierista disposto a tutto per diventare premier - francogarna : Luigino il carrierista disposto a tutto per diventare premier - MaricaGusmitta : RT @Miti_Vigliero: Luigino il carrierista disposto a tutto per diventare premier -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Nulla è perduto, nulla si chiude. Ma suona come un nulla si distrugge,si trasforma, la formula creativa usata da Luigi Di Maio all'uscita dalla sala degli Specchi di Palazzo Giustiniani, dopo quasi due ore di colloquio assai approfondito, a tratti persino dal ritmo incalzante, con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.È una formula che allude a un finale diverso da quello che sembrava assodato per molti osservatori, interessati e non; e persino "epicureo", per i cultori dell'accordo giallo-verde, ovvero di quel filo ormai corposo che lega, al di là delle parole, il capo grillino al leader di centrodestra Matteo Salvini. I due si sono sentiti in tarda mattinata, ormai da aspiranti colleghi più che da avversari. Dallo spirito di collaborazione fattiva venivano tratti auspici talmente ottimistici da pensare che si fosse a un passo dal raccoglierne i frutti. Era quel che si ...