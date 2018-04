Luciano Ligabue aprirà la seconda edizione del Festival Nazionale del Cinema e della

Inter - Ligabue incontra Spalletti : ad Appiano Gentile è Luciano & Luciano : Un ospite di spessore ad Appiano Gentile per l'Inter di Luciano Spalletti. Un cantautore amato e apprezzato in tutto il mondo e noto Interista: Luciano Ligabue. Luciano & Luciano, come annunciato dall'Inter su Twitter. Foto, sorrisi e regali per Ligabue, che ha assistito all'ultimo allenamento dei nerazzurri in vista ...

“Scusatemi - ho deciso di fermarmi”. Luciano Ligabue choc. Fan allibiti. L’annuncio dell’amatissimo cantautore gela il mondo della musica. “Perché ho deciso di dire basta” : “Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti”. Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di volersi prendere un periodo di pausa, prima di mettere mano ad un nuovo album. “Sono bufale – dice Liga – quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco ...