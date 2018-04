: #Lucca, #Velletri, #Chieti, #bullismo nelle scuole. Dopo decenni di #ignorantizzazione della società italiana medi… - NicolaMorra63 : #Lucca, #Velletri, #Chieti, #bullismo nelle scuole. Dopo decenni di #ignorantizzazione della società italiana medi… - SkyTG24 : In un istituto tecnico di #Lucca si è verificato l'ennesimo episodio di #bullismo: un alunno ha reagito a un brutto… - repubblica : Bullismo, nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa: 'Ti sciolgo nell'acido' [news agg… -

Per cinque studenti sospensione, la cui durata comporterà la bocciatura, mentre per un sesto studente niente scuola per 15 giorni: questi i provvedimenti del Consiglio di classe dell'Itc didopo gli episodi dicontro un professore. Domani il Consiglio di Istituto valuterà se confermare o meno i provvedimenti proposti.(Di venerdì 20 aprile 2018)