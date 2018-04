Lotta | Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 | Giovanni Freni in finale nei

Lotta - Frank Chamizo scatenato : in Finale nei 74 kg al torneo Kolov-Petrov. Super sfida a Soner Demirtas : Frak Chamizo è letteralmente strepitoso e conquista la Finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Il due volte Campione del Mondo e bronzo olimpico a Rio 2016 si sta trovando a suo agio nella nuova categoria 74 chilogrammi (ha già vinto una competizione un mese fa in Ucraina) e oggi ha ribadito di essere una stella incredibile, un vero fenomeno della Lotta libera in grado di adattarsi ...

Lotta - Italia protagonista in Bulgaria. Frank Chamizo ci riprova nei 74kg - tanti azzurri al torneo Kolov-Petrov : Nel fine settimana la Lotta sarà grande protagonista a Sòfia (Bulgaria) dove si disputa il torneo internazionale Dan Kolov & Nicola Petrov. In programma gare di tutti i tre stili olimpici. La 56esima edizione dell’evento sarà molto importante anche per l’Italia in vista degli Europei che si disputeranno a Kaspiik (Russia) dal 30 aprile al 6 maggio. La nostra Nazionale sarà presente con ben 17 atleti in Bulgaria tra cui Frank ...