Lotta | Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 | due podi per l’Italia!

(Di venerdì 20 aprile 2018) Duee qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato allagreco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan Yordanov, l’ungherese Jozsef Andrasi e l’altro magiaro Bence Kovacs. L’altra grande soddisfazione azzurra è arrivata da Simone Fidelbo, terzo nella categoria -87 kg, dopo aver dominato la pool di ripescaggio, superando nell’ultima sfida il kazako Meirbek Kordabay al termine di una prestazione esaltante chiusa con schienata. Niente da fare, invece, per Nicola Menghetti, sconfitto nella finale per il bronzo dal georgiano Nakashia Irakli ...