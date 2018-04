L’orzaiolo | ecco i rimedi naturali per contrastarlo

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) L’orzaiolo è un’infiammazione acuta di forma nodulosa, simile ad un ascesso, che interessa l’interno o l’esterno della palpebra. E’ causato, nella maggior parte dei casi, da una infezione batterica sostenuta da stafilococchi. Colpisce le ghiandole sebacee delle ciglia e si presenta come una specie di foruncolo solido, può essere doloroso e crea un certo fastidio a causa del prurito e compromissione della vista. E’ visibile e molto evidente grazie alla comparsa ha un colore rosso o giallo, per l’accumulo di pus, e le dimensioni variano in base al caso specifico. Tra le cause della comparsa delvi sono principalmente l’insufficiente igiene personale o il ripetuto contatto di mani sporche con gli occhi, oppure può svilupparsi come conseguenza della blefarite, infiammazione cronica che interessa principalmente l’esterno della palpebra. Altri fattori ...