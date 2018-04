Lombardi M5S | “Zingaretti? Il fatto che l’interlocutore sia lui e qualcun altro fa la

M5S - la capogruppo Lombardi : 'Meglio trattare con la Lega - c'è più disciplina - nel Pd non si sa con chi parlare' : 'I problemi del Pd sono due. Il primo è Matteo Renzi e il secondo, soprattutto, è che non si sa con chi parlare. Da questo punto di vista è meglio la Lega: almeno lì dentro hanno una disciplina di ...

Lombardia : Andrea Fiasconaro capogruppo del M5S : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Andrea Fiasconaro è il nuovo presidente e capogruppo del gruppo consiliare regionale M5S Lombardia. Fiasconaro, 29 anni di Mantova, è al secondo mandato elettorale in Regione Lombardia. "Siamo prontissimi a ricominciare con una opposizione dura e attenta. Valuteremo ogni

Lombardia : Violi (M5s) - servono tempi certi per provvedimenti nidi e ticket : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - "Di annunci, conferenze stampa post-giunta piene di promesse e delibere poi finite nel nulla ne abbiamo viste troppe in questi anni. Valuteremo Fontana alla prova dei fatti; le delibere assunte oggi meritano tempi certi di attuazione". Così Dario Violi, consigliere regio

Lombardia : De Rosa (M5s) - Cattaneo all’Ambiente scelta che preoccupa : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Per chi, come noi, vorrebbe una Lombardia capace di mettere l’ambiente al primo posto, apprendere della nomina di Raffaele Cattaneo ad assessore dell’Ambiente suscita quantomeno qualche perplessità”. Così Massimo De Rosa, portavoce in Consiglio regionale della Lombardia per il Movimento Cinquestelle.Il riferimento è ad alcune politiche promosse durante la presidenza di Cattaneo al ...

Lombardia : Violi (M5s) - in giunta Fontana poco merito : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Quella di Fontana è “una nuova giunta che nasce vecchia, con il solito sistema di spartizione tra partiti. Altro che competenza e merito, per soddisfarli tutti avrà ben 16 assessori, due più di Maroni, un record di poltrone che farà lievitare i costi della politica lombarda”. Lo afferma Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia.Per l’esponente pentastellato, “partono male i ...

Lombardia : Violi (M5s) - Fontana non parte bene - già aumentate poltrone : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - "Quello di Fontana, che oggi si insedia ufficialmente a Palazzo Lombardia, non è certamente un buon inizio: sta usando tutte le poltrone possibili per accontentare i partiti. Le ha già aumentate da 12 a 16, rispetto a quanto aveva dichiarato in campagna elettorale". Lo

M5s - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...

M5s - Scanzi : “Ci sono persone stimabili e altre che non voterei mai. Il futuro? Spero con più Di Battista e meno Lombardi” : “Dentro il Movimento 5 stelle ci sono persone secondo me stimabili, altre invece che non voterei mai. Ad esempio Roberta Lombardi: di lei ho già scritto in maniera lucida, rispettosa ma critica. E sono contento che abbia perso le elezioni nel Lazio“. Lo ha detto il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, a margine della presentazione dell’autobiografia di Katharine Graham (edita da Aliberti) alla fiera Tempo di Libri. ...

M5s - dopo il flop volano stracci Guerra tra Lombardi e Taverna Il voto riapre le faide romane : Il flop elettorale del m5s nel Lazio ha esacerbato le già profonde voragini che spaccano il movimento romano, ampie quanto quelle che dilaniano l'asfalto della Capitale in questi giorni. Roberta Lombardi, la grande sconfitta, intervistata Segui su affaritaliani.it

Regionali Lazio - guerra alla Raggi e slogan anti-migranti : così la Lombardi ha fatto perdere voti al M5s. Che su Roma regge : Pur con qualche scricchiolio nei quartieri “bene”, Virginia Raggi sembra mantenere il consenso nella sua Roma. Semmai, a due anni di distanza, è Roberta Lombardi e tutto il suo “mondo” – quello che formava la cosiddetta ‘base’ – a doversi interrogare sul calo di consensi registrato dal M5S nelle roccaforti dell’ormai ex deputata. Con magra soddisfazione dei vertici del Pd Roma, i quali oggi fanno capolino come “primo partito” alle ...