Lo stallo sul Governo può essere risolto dai mercati?

Consultazioni Casellati : lo stallo Lega-M5S continua : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.45 - L'ennesimo tentativo è stato fatto. Dopo il nulla di fatto con Mattarella, nulla di fatto anche con la Presidente del Senato. Domattina, come da programma, Elisabetta Casellati si recherà al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica cosa è emerso da queste due giornate di Consultazioni e sarà Mattarella a stabilire il prossimo passo.19.25 - L'incontro con la delegazione del Movimento 5 ...

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : “Pronti a un governo solo con la Lega” : Consultazioni con Casellati, resta stallo |Di Maio: “Pronti a un governo solo con la Lega” Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia Continua a leggere

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : “Pronti a un governo solo con la Lega” : Consultazioni con Casellati, resta stallo |Di Maio: “Pronti a un governo solo con la Lega” Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia Continua a leggere

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Governo - settimana decisiva : ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito : Governo, settimana decisiva: ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito La decisione del Presidente Mattarella potrebbe arrivare entro mercoledì. Due le ipotesi: un pre-incarico o un incarico esplorativo. Intanto Di Maio strizza l’occhio al Pd. Continua a leggere

Governo - stallo M5s-Lega sul centrodestra unito : Di Maio guarda al Pd : Si apre una settimana cruciale per la formazione del Governo. Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo "no" a un accordo con tutti i partiti della coalizione ed è tornato ad ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul governo : Dal Quirinale si continuano a registrare queste fibrillazioni e la preoccupazione sulla divaricazione in politica estera non è l'ultimo dei problemi. Intanto si attende che termini il weekend. Verona ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul governo : La crisi siriana irrompe nel panorama politico nazionale: i partiti sentono l'urgenza delle prossime decisioni ma i veti restano incrollabili e le divisioni in politica estera creano nuovi solchi tra vecchi alleati e inedite convergente tra ex avversari. Per questo mentre segue in contatto con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l'evolversi della crisi internazionale, Sergio Mattarella non ritiene opportuno modificare il timing ...

Consultazioni - Mattarella studia le soluzioni e ammonisce : "Uscire dallo stallo - serve governo" : Teleborsa, - Momento delicatissimo per la vita politica italiana. Tra veti incrociati e prove di dialogo fino ad ora senza esito, la strada che porta al nuovo governo è ancora lontana e piena di ostacoli. L'ULTIMATUM DI Mattarella - "Il confronto ...

Consultazioni Mattarella - Governo contro stallo/ No Elezioni - incarico Casellati o Salvini : M5s vs Berlusconi : Consultazioni, Mattarella: "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". Governo M5s-Centrodestra, incarico a Casellati o Governissimo: tutte le ipotesi(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:00:00 GMT)

MATTARELLA - CONSULTAZIONI : ULTIMATUM AI PARTITI CONTRO stallo/ Salvini - Di Maio o Casellati? Intanto Renzi.. : CONSULTAZIONI, MATTARELLA: "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo STALLO". Governo M5s-Centrodestra, incarico a Casellati o Governissimo: tutte le ipotesi(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:45:00 GMT)

Di Maio "il superbo" si brucia E Fico "il furbo" ne approfitta Colpa dello stallo sul governo : Luigi Di Maio era uscito vincitore dalle urne il 4 marzo, e un mese e mezzo più tardi appare come lo sconfitto di turno. Falliti i continui tentativi di strappare Matteo Salvini alla morsa di Silvio Berlusconi, si dibatte sul palcoscenico delle consultazioni come una shakespeariana ombra Segui su affaritaliani.it

MATTARELLA - CONSULTAZIONI : “SERVE GOVERNO CONTRO LO stallo”/ Casellati o Giorgetti - Salvini striglia M5s e FI : CONSULTAZIONI, Fico e Casellati da MATTARELLA: il Colle "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". GOVERNO M5s-Centrodestra o incarico a Casellati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:30:00 GMT)