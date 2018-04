Liverpool-Roma | dove vederla | diretta tv in chiaro su Canale 5

Champions - la Roma partirà lunedì pomeriggio per Liverpool : Sabato in campo a Ferrara contro la Spal, domenica a Trigoria per allenarsi, lunedì rifinitura e partenza per Liverpool. Questo il programma della Roma in vista della semifinale d’andata di Champions League prevista per il 24 aprile in Inghilterra. La squadra giallorossa svolgerà la seduta di rifinitura lunedì mattina (ore 11) nel centro sportivo e nel primo pomeriggio si trasferirà all’aeroporto di Fiumicino dove si imbarcherà per ...

Roma - esauriti i biglietti per partita di andata a Liverpool : Dopo il sold out dell’Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League tra la Roma e il Liverpool, i tifosi giallorossi hanno polverizzato anche i biglietti per la gara d’andata ad Anfield. Il club capitolino ha fatto sapere oggi che i 2500 tagliandi riservati ai Romanisti per la sfida in programma il 24 aprile in casa del Liverpool sono andati esauriti in poche ore. Per questa ragione la fase di vendita libera, ...

Roma - finiti i biglietti per Liverpool : ANSA, - Roma, 19 APR - Dopo aver acquistato tutti i biglietti a disposizione per la semifinale di ritorno di Champions League all'Olimpico, i tifosi della Roma si sono ripetuti oggi con quelli ...

Cosa permette ancora il fenomeno del secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool . Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. ...

Biglietti Roma-Liverpool - il Codacons presenta esposto per bagarinaggio : Sono bastate tre ore di vendita libere ieri perché i Biglietti di Roma Liverpool, in programma mercoledì 2 maggio, andassero esauriti. La febbre dei tifosi giallorossi, che sognano la finale di Champions League, è ormai sempre più alta. Il Codacons, associazione in prima linea per la difesa dei consumatori, ha però deciso di vederci chiaro. […] L'articolo Biglietti Roma-Liverpool, il Codacons presenta esposto per bagarinaggio è stato ...

Cosa permette ancora il fenomeno del secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool. Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. Tanto è bastato per far riesplodere la questione bagarinaggio online (o secondary ticketing), riaccendendo vecchie questioni mai risolte, che trovano ragione in un vuoto legislativo che di fatto consente questa ...

Un biglietto per Roma-Liverpool : code - disagi e tutto esaurito in tre ore : Roma - tutto esaurito. Roma-Liverpool totalmente sold out , senza se e senza ma. Tre ore dopo l'apertura della vendita libera dei biglietti per la semifinale di ritorno di Champions League, la ...

Roma - Nainggolan verso il Liverpool : 'La Champions il sogno - poi voglio il Mondiale' : "La Champions League è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato". Così Radja Nainggolan intervistato dal sito dell'Uefa a pochi giorni dalla ...

Romamania : testa e cuore a Liverpool - ma non ricordiamo quella finale... : Fortunatamente, il calcio è tutto meno che saggezza e quindi sì, pensiamo a Klopp, Salah, il mondo Reds, Firmino e van Dijk. E lasciamo perdere quella roba di 34 anni fa, che poi non s'è neanche ...

Liverpool-Roma - iniziata la vendita dei biglietti : nuove code e scuse del club : File interminabili, centinaia di persone in coda in vari punti della città per assicurarsi un biglietto. È bastata una mattinata per far dissolvere i tagliandi a disposizione per la semifinale di ...

Roma-Liverpool - notte in fila per i biglietti : sold out in 3 ore : Roma-Liverpool, notte in fila per i biglietti: sold out in 3 ore notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale per assicurarsi i biglietti del match di Champions League contro il Liverpool che si giocherà il 2 maggio alle 20.45 all’Olimpico. Dopo giorni di attesa è arrivato il grande momento per la vendita libera. […]

Roma - El Shaarawy : 'Genoa? Preparata come fosse il Liverpool - gara tosta' : L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Genoa: 'Penso che l'abbiamo Preparata come tutte le altre, prima di Liverpool ci sono due partite importantissime per il terzo posto. Dobbiamo essere concentrati come in ...