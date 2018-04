L' Italia trionfa al Sony World Photography Awards Ecco le foto più belle

L’Italia trionfa ai Sony World Photography Awards 2018 : L’Italia trionfa ai Sony World Photography Awards 2018 Sei italiani sul podio: tre ?sono arrivati al primo posto nelle categorie Architettura, Paesaggi e Wildlife Continua a leggere

Tutta Dritta tra Kenya e Italia : trionfa Margherita Magnani : TORINO - La 16Tutta Dritta? Uno spettacolo, con attori principali il 'parterre de roi' dei top runner al via; una festa con tutti i 5.000 partecipanti che per due ore, dalle 10.00 alle 12.00 di oggi, ...

Baseball - Coppa Italia A1 2018 : l’UnipolSai Bologna trionfa battendo in finale il Città di Nettuno : La Coppa Italia numero undici consolida la stella d’argento stampata sulle nuove divise della UnipolSai Assicurazioni Fortitudo Bologna. La squadra di Baseball bolognese, allenata per il terzo anno consecutivo da Daniele Frignani, vince la finale per 13 a 4 (frutto di 7 singoli, 6 doppi e un fuoricampo) e inizia dunque la stagione 2018 conquistando il trofeo di una manifestazione che, pur perdendo la prerogativa di assegnare il secondo ...

Lucaselli : "Italia trionfa in Usa con vino bio" : Mercati Usa e cinese nel mirino del vino italiano. Con l'Italia che punta, decisa, a mandare all'estero un prodotto che sia poco 'elaborato' e bio . E' uno dei messaggi che arrivano da Vinitaly, dove ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! Bielorussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Giro d'Italia Handbike 2018 - prima tappa : la Porcellato trionfa ad Abano Terme : La campionessa paralimpica precede di 3' la Pan, tra gli uomini vittoria in volata di Claudio Conforti

Boxe - WSB 2018 : gli Italia Thunder vincono in Croazia e vedono i playoff - Mirko Natalizi trionfa per ko : A Pola (Croazia) gli Italia Thunder hanno sconfitto i Croatian Knights per 3-2 nell’ultima giornata della fase a gironi delle World Series of Boxing. Grazie a questo successo la formazione Italiana sale al settimo posto in classifica ed è praticamente certa di accedere ai playoff: per avere la matematica certezza bisogna sperare che l’India non vinca i tre incontri rimanenti. Vincenzo Picardi si è imposto per split decision (48-47; ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città PETANQUE. CAMPIONATI ItaliaNI DI SOCIETÀ. IL SAN GIACOMO DI IMPERIA TRIONFA A CUNEO CON LE ... : Grande festa anche nel Bocciodromo Imperies e, dove era stato allestito uno schermo dove poter assistere alla diretta streaming messa a punto dalla Federazione Italiana Bocce. Il Presidente del San ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

Anna Tatangelo trionfa a Celebrity MasterChef Italia : lacrime e annuncio su Fb Video : La grande gioia, il sorriso e le lacrime liberatorie: Anna Tatangelo [Video] ha vinto la seconda edizione di #Celebrity MasterChef Italia al termine di un’avvincente finale con Orietta Berti. Nel corso dell’esperienza nel talent show culinario la cantante ha messo in mostra la sua abilita' ai fornelli conquistando apprezzamenti ed elogi a go go da Joe Bastianich, Antonino CAnnavacciuolo e Bruno Barbieri. Gamberi rossi marinati con salsa di ...

Squash : Italia tredicesima agli Europei Under 19 - trionfa l’Inghilterra : La città polacca di Bielsko-Biala ha ospitato, dal 29 marzo al 2 aprile, i Campionati Europei Under 19 di Squash, che hanno visto la partecipazione anche dell’Italia. La formazione azzurra era composta da Cristina Tartarone, Lily Taylor-French, Federico Belvedere, Geremia Bicego e Federico Morganti, coordinati dal direttore tecnico Timothy Simpson. Inserita nel Gruppo A, insieme ad Inghilterra, Germania, Olanda ed Ucraina, l’Italia ...

"Forza Italia partito leaderistico" Dalla Puglia la rivolta anti-Silvio 'Nomine dall'alto - poi trionfa il M5S' : Parte Dalla Puglia la contestazione a Silvio Berlusconi dentro Forza Italia. L'ex Cavaliere è finito nel mirino per aver imposto candidature dall'alto, in particolare quella dell'onorevole Elio Vito, campano con otto legislature alle spalle, per lasciar fuori esponenti azzurri radicati nel territorio pugliese che per anni si erano battuti portando avanti le istanze dei cittadini Segui su affarItaliani.it

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Fischnaller trionfa nel PSL!!! Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...