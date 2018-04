L’Italia trionfa ai Sony World Photography Awards 2018

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : L’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! Bielorussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica ! Le Farfalle hanno trionfa to alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : doppio oro per L’Italia! Davide Di Veroli trionfa nella spada - Martina Favaretto nel fioretto : La settima giornata di gare agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia), regala una straordinaria doppietta d’oro all’Italia. Davide Di Veroli e Martina Favaretto compiono una vera e propria impresa e dopo essersi già imposti tra gli under 17, riescono ora a conquistare il titolo anche nella categoria superiore degli under 20. Andiamo quindi a scoprire il cammino dei due azzurri. Partiamo da Davide Di ...