L’Isola | Atzei | Cipriani e Formicola raccontano i loro drammi a Verissimo

Bianca Atzei dopo L’Isola : “Ho una notizia bellissima” : Isola dei Famosi: il bilancio di Bianca Atzei Lunedì scorso è andata in onda la finalissima tanto attesa della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E a vincere questa edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato il popolare attore Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio quest’ultimo è riuscito a battere all’ultimo televoto la cantante Bianca Atzei. Tuttavia quest’ultima non è sembrata ...

Nino Formicola vince L’Isola e batte Bianca Atzei tra tapiri e proposte di matrimonio : “Gaspare c’è ancora” : Nino Formicola vince l'Isola rispettando i pronostici della vigilia a segnando, almeno si spera, una svolta nella sua carriera. Ritrovarsi da soli a 60 anni dopo una vita lavorativa fatta in coppia non è facile e lui stesso si definisce un "debuttante" a questa età ma pronto a rimboccarsi le maniche e mettersi a lavoro anche da solo, senza il suo storico compagno al quale ha dedicato davvero questo suo percorso di rinascita. Il primo ad ...

Bianca Atzei dice addio alL’Isola dei Famosi con una lettera mai scritta : anticipazioni ultima puntata del 16 aprile : Lacrime in Honduras per Bianca Atzei e gli altri naufraghi all'Isola dei Famosi. ultima pergamena per i concorrenti di questa edizione che, in realtà, sono già in Italia ma che solo nel daytime di oggi abbiamo visto partire alla volta della nostra Penisola dove questa sera affronteranno la loro ultima diretta in occasione del gran finale dell'Isola dei Famosi. I più "profondi" sono Jonathan e Francesca Cipriani, i due concorrenti ancora in ...

La finale delL’Isola dei famosi si avvicina : Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano spaghetti e tornano in Italia : Ultime immagini dall'Honduras, i naufraghi toccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa della finale dell'Isola dei famosi in onda proprio lunedì 16 aprile. Bianca Atzei e gli altri naufraghi si preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare. Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a ...

“Chissà come hai fatto…”. Veleno contro Bianca Atzei : la cantante - finalista de L’Isola dei Famosi - al centro di accuse pesantissime. A parlare uno che il reality lo conosce molto bene : Sempre più in alto la tensione in vista della finalissima de L’Isola dei Famosi, quella che sancirà il vincitore dell’edizione 2018, forse la più travagliata di sempre. Aperta dal “canna-gate” con successivo addio di Francesco Monte, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi è infatti proseguita a colpi di accuse, insinuazioni, liti, polemiche, ritiri e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi giorni prima ...

Bianca Atzei : perché non è dimagrita alL’Isola dei Famosi? La cantante è stata aiutata : perché Bianca Atzei non è dimagrita sull’Isola dei Famosi? La cantante è stata aiutata dalla produzione Bianca Atzei non è dimagrita neppure un chilo all’Isola dei Famosi. Dopo tre mesi in Honduras, la cantante continua a pesare 41 chili. Com’è possibile? Com’è riuscita l’ex fidanzata di Max Biaggi a non perdere peso al contrario degli […] L'articolo Bianca Atzei: perché non è dimagrita all’Isola dei ...

Bianca Atzei contro Amaurys e Jonathan alL’Isola dei Famosi : video del litigio in Honduras : Nuova lite all'Isola dei Famosi dove Bianca Atzei si è ritrovata a guardare, senza mai intervenire, Amaurys e Jonathan uno contro l'altro. I due sono tornati a discutere e i termini usati questa volta sono stati davvero esagerati soprattutto da parte dell'ex gieffino che ormai sembra davvero fuori controllo. Jonathan è convinto che Amaurys voglia avvicinarsi a lui per tenerselo buono dopo quello che è successo con Alessia Mancini. E' stata ...

Bianca Atzei in finale alL’Isola dei Famosi : arriva la frecciatina di Filippo Nardi : finale Isola dei Famosi, Bianca Atzei finalista: Filippo Nardi non approva Filippo Nardi continua a provare astio nei confronti di Bianca Atzei. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai approvato il comportamento della cantante all’Isola dei Famosi. E saperla tra i finalisti del reality show è un duro colpo per l’amico di Francesco Monte […] L'articolo Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi: arriva la ...

Marco Ferri critica Bianca Atzei : non merita la finale delL’Isola? : Isola dei Famosi: Marco Ferri contro Bianca Atzei a Mattino Cinque La semifinale dell’Isola dei Famosi ha visto a sorpresa l’uscita dal gioco di Alessia Mancini, considerata una delle favorite per la vittoria. Lo scontro con Jonathan Kashanian ha danneggiato l’ex letterina, portando in finale Nino Formicola, Amaurys Perez, Francesca Cipriani e Bianca Atzei. Proprio in merito al raggiungimento della finale da parte della ...

Bianca Atzei finalista alL’Isola dei Famosi tra le polemiche e le urla della madre : eliminata Alessia Mancini : E alla fine ce l'ha fatta: Bianca Atzei finalista all'Isola dei Famosi ma non senza polemiche. Anche ieri sera è successo di tutto e come sempre la cantante sarda ha avuto un ruolo in tutto questo, o quasi. Allo scontro sono andati Alessia Mancini e Jonathan e proprio su di loro si è aperta la puntata per risolvere ancora le questioni rimaste in sospeso. Due video ripercorrono il loro viaggio sull'Isola dal loro affetto al cambiamento e allo ...

Bianca Atzei si sfoga alL’Isola : la madre inizia a urlare in studio : L’Isola dei Famosi: la madre rivela un retroscena su Bianca Atzei Bianca Atzei durante la diretta di stasera dell’Isola è stata l’ultima, tra coloro che sono ancora in ballo per la finalissima di martedì scorso, ad essere un certo senso “smascherata” da Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha infatti rivelato ad inizio puntata che durante il penultimo appuntamento del reality sarebbe stato doveroso in rispetto al ...

Mara Venier contro Bianca Atzei a L’Isola dei Famosi : “Non sai decidere da sola” : Isola dei Famosi 2018: Mara Venier attacca Bianca Atzei che si schiera con Jonathan Si sa, Mara Venier non sopporta le “ingiustizie”. Così, durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2018 l’opinionista si è scagliata contro Bianca Atzei. Il motivo? Nel corso della prova con i due nominati, Alessia Mancini e Jonathan, la naufraga ha […] L'articolo Mara Venier contro Bianca Atzei a L’Isola dei Famosi: ...

Bianca Atzei tra i finalisti delL’Isola? Alessia Mancini la accusa a poche ore dalla semifinale : anticipazioni 9 aprile : Bianca Atzei tra i finalisti dell'Isola? A poche ore dalla nuova diretta del reality show, che torna al lunedì per le ultime due puntate, sembra proprio che anche i bookmakers abbiano rivisto i pronostici lasciando la cantante sarda in panchina. Dopo le prime settimane passate in sofferenza, la Atzei, complice l'amicizia con Jonathan e con la stessa Alessia Mancini, ha cavalcato l'onda arrivando ai primi posti tra i favoriti alla vittoria ...

Alessia Mancini e Bianca Atzei : nuovo confronto alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: ennesima discussione tra la Mancini e Bianca Atzei Come molti sapranno bene, Alessia Mancini e Bianca Atzei hanno litigato in questi ultimi giorni passati a Playa Dos. Il motivo? Alessia Mancini ha criticato duramente alcuni atteggiamenti incoerenti di Bianca. Difatti, la Mancini ha asserito che Martedì scorso in puntata Bianca pare avrebbe detto di voler nominare Gaspare. Tuttavia, probabilmente per tutto ciò che è poi ...