Linea rossa tra le due Coree, attivata comunicazione diretta fra Kim e Moon

(Di venerdì 20 aprile 2018) Corea del Nord e Corea del Sud hanno attivato laditra i leader dei due Paesi divisi dal trentottesimo parallelo. Lo ha annunciato la Casa Blu, l'ufficio presidenziale sud-coreano, ripreso dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Corea del Nord e Corea del Sud si erano in precedenza accordate anche per una telefonata tra il leader nord-coreano Kim Jong-un, e il presidente sud-coreano,Jae-in, in vista del summit inter-coreano del 27 aprile prossimo, nel quale è previsto l'incontro dei due allo stesso tavolo.Anche Donald Trump non vede l'ora di incontrare Kim: in maggio, o forse ai primi di giugno, si vedrà. Ma i segnali che arrivano da Pyongyang vengono giudicati sempre più positivamente alla Casa Bianca, e questo potrebbe accelerare i tempi per lo storico summit. Il presidente americano però avverte: la pressione sul regime ...