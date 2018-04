Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | i punti in cui Vincenzo Nibali potrebbe attaccare

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : tutti gli italiani al via. Vincenzo Nibali la punta - Formolo e Ulissi possibili sorprese : Domenica alla partenza della Liegi-Bastogne-Liegi sono previsti 15 corridori italiani. L’ultimo successo azzurro alla Doyenne risale al 2007 quando si impose Danilo Di Luca davanti allo spagnolo Alejandro Valverde e al lussemburghese Fränk Schleck. L’Italia in questa edizione cercherà quindi di tornare sul gradino più alto del podio dopo undici anni. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Liegi-Bastogne-Liegi e le loro ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Anna van der Breggen pronta a mettere un altro sigillo - Niewiadoma e Moolman ci provano : Sulle mitiche côtes di questa corsa si sfideranno le migliori atlete del mondo per cercare di mettere il proprio sigillo sull'ultima classica di questa prima metà della stagione. Andiamo quindi ad ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Anna van der Breggen pronta a mettere un altro sigillo - Niewiadoma e Moolman ci provano : Il Trittico delle Ardenne si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi, che quest’anno raggiunge la seconda edizione al femminile. Sulle mitiche côtes di questa corsa si sfideranno le migliori atlete del mondo per cercare di mettere il proprio sigillo sull’ultima classica di questa prima metà della stagione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. Percorso Partenza da Bastogne e arrivo ad Ans dopo ...

Liegi-Bastogne-Liegi tv - su che canale vederla? Gli orari e il programma completo : Tutto pronto per la quarta Classica Monumento della stagione: la Liegi-Bastogne-Liegi. Domenica ad Ans pronostico apertissimo con una sfida annunciata tra Julian Alaphilippe ed Alejandro Valverdi e tanti outsiders pronti al colpaccio, a partire dal nostro Vincenzo Nibali che vuole compiere un altro miracolo dopo la vittoria della Milano-Sanremo. Come vedere in TV la Doyenne? Andiamo a scoprire gli orari ed il programma completo. Come di ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 - i possibili scenari tattici : tante squadre per aspettare Ans - chi ci prova da lontano? : Una corsa dura, che però negli ultimi anni si è risolta quasi sempre con una lunga volata sull’ultimo chilometro di salita. La Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione, domenica chiuderà il periodo delle grandi classiche. Quali possono essere gli scenari tattici che si stagliano davanti a noi? Possiamo vedere anche degli attacchi da lontano per chiudere in bellezza una primavera che non ha certo lesinato ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Daniel Martin e un feeling speciale con la Doyenne : Sicuramente è la classica più amata: un rapporto davvero unico quello tra Daniel Martin e la Decana, la Liegi-Bastogne-Liegi. Domenica prossima il corridore irlandese tornerà sulle strade del Belgio, che l’hanno visto esplodere definitivamente nel 2013, quando arrivò una clamorosa vittoria. Dopo il cambio di maglia, passato in inverno alla UAE Emirates, il 31enne va a caccia di altri trionfi, anche se la condizione fisica e mentale al ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 in tv : su che canale vederla? Il programma completo e gli orari : Domenica 22 aprile si correrà la 102ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, corsa che chiude il Trittico delle Ardenne. La Doyenne vedrà i migliori corridori del mondo affrontare un percorso di 258 km da Liegi ad Ans con la presenza di undici durissime côtes tra cui la mitica Redoute e l’ultima e decisiva Côte de Saint-Nicolas. Tutti i riflettori alla partenza saranno puntanti sullo spagnolo Alejandro Valverde che cercherà di eguagliare il ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe : Domenica si correrà la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione. La Doyenne, che quest’anno raggiunge la 104ma edizione, offrirà grande spettacolo con il suo percorso caratterizzato dalle numerose côte, su cui si daranno battaglia i migliori corridori del mondo. Andiamo quindi a scoprire i Favoriti della corsa con le quote dei book-makers per le scommesse. Il favorito assoluto sarà lo spagnolo Alejandro Valverde, la cui ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Michal Kwiatkowski per dare un senso ad una primavera sottotono : Una Tirreno-Adriatico super sembrava far presagire ad un’altra primavera meravigliosa, invece per Michal Kwiaktowski questa prima parte di stagione sarà assolutamente da dimenticare al più presto. Dopo la Corsa dei due Mari, vinta davanti a Damiano Caruso, il polacco del Team Sky si è lanciato verso le Classiche: difendeva il titolo alla Milano-Sanremo e nella passata stagione aveva davvero convinto anche nelle Ardenne (secondo ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Alejandro Valverde insegue il record di Eddy Merckx : Domenica Alejandro Valverde andrà a caccia di uno storico risultato alla Liegi-Bastogne-Liegi. In caso di successo lo spagnolo conquisterebbe per la quinta volta in carriera la Doyenne ed eguaglierebbe così il record assoluto di vittorie di Eddy Merckx. Infatti Il Cannibale ha trionfato in cinque edizioni (1969, 1971-1973, 1975) e mai più nessuno fino ad ora è stato capace di ripetere una simile impresa. La corsa di domenica sarà quindi un ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : i cinque motivi per cui Vincenzo Nibali può sognare il colpo alla Doyenne : A caccia di un altro miracolo. Domenica Vincenzo Nibali affronta la Liegi-Bastogne-Liegi con il sogno di ripetere l’impresa riuscita a marzo alla Milano-Sanremo: conquistare la Doyenne darebbe ancor più spicco alla carriera già fenomenale del corridore siciliano. Il capitano della Bahrain-Merida ha dimostrato di poter puntare al colpo grosso: andiamo a scoprire i cinque motivi per cui l’azzurro ci può credere. Classe, coraggio e ...

