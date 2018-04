Le violenze nell' asilo di Gavirate | i video che hanno inchiodato le maestre

Brasile - uccisa Marielle Franco : attivista contro violenze nelle favelas : Rabbia in Brasile per la morte di Marielle Franco , giovane assessore del Partito socialismo e libertà uccisa a Rio De Janeiro con tre colpi di pistola. La donna stava tornando a casa dopo un in contro ...

A Rio de Janeiro uccisa Marielle Franco - nota attivista contro le violenze nelle favelas : È stata uccisa in un agguato in pieno giorno Marielle Franco, nota militante per i Diritti Umani, giovane consigliera del Partito socialismo e libertà (Psol) di Rio de Janeiro, giustiziata insieme al suo autista, Anderson Pedro Gomes, mentre stava tornando da un evento in sostegno delle giovani donne nere delle favelas....