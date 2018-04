Le Iene | donne italiane in Ticino | ' Meglio prostituta a 20000 euro che commessa'

Le donne nei media : intervIene il Parlamento europeo : La relazione tra i media e le donne è di estrema importanza per il miglioramento della condizione femminile nella nostra società, la cui cultura è sempre più condizionata dal contenuto degli oramai molteplici canali di comunicazione a cui siamo costantemente esposti.Molti dei problemi che ci troviamo a affrontare, infatti, dalla violenza di genere alle discriminazioni nel mercato del lavoro, dipendono soprattutto da ...

Uomini e Donne : Belen intervIene e chiede scusa per la farfalla. La reazione sui social è immediata : Due star, una del cinema e l'altra del mondo della televisione, scendono in campo per sostenere Miriano nell'arduo compito di conquistare il cuore di Tina Cipollari a Uomini e Donne . Nell'ultima puntata del dating show di Canale 5 sono ...

Uomini e Donne - Antonio Jorio : "Gemma Galgani? A Giorgio non glIene frega di lei" : Antonio Jorio, protagonista di alcune memorabili stagioni del trono over, al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha confessato di essere ancora fidanzato con Annamaria Pancallo conosciuta fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi. Nonostante qualche vento di crisi e prove di allontanamento, la coppia è rimasta sempre unita: Nessun tradimento, né da parte mia né da parte sua. Bastava una parola di troppo e scoppiava la lite. ...

Jeremias Rodriguez verso il trono di "Uomini e donne" - ma vIene beccato con l'ex Sara Battisti : MILANO ? Leggo.it torna a parlare di Jeremias Rodriguez. U&D, Jeremias Rodriguez rispedito a casa: "La richiesta poco gradita che ha fatto arrabbiare Maria De Filippi" Dopo...

Violenza sulle donne - Le Iene al fianco di una ragazza maltrattata dal fidanzato : Violenza sulle donne, Le Iene al fianco di una ragazza maltrattata dal fidanzato Una madre ha scritto al programma per cercare di salvare sua figlia da un amore malato Continua a leggere

Mettila in vagina prima del sesso e non te ne pentirai. La nuova mania delle donne si chiama Ziggy Cup : non provoca secchezza né irritazioni e tIene lontani i “disastri”. Ne avete già sentito parlare? Sembra interessante : Si chiama Ziggy Cup ed è un nuovo dispositivo che cambierà definitivamente la vita delle donne. Può essere acquistato online per 35 sterline ed è un oggetto pazzesco. Che ha fatto la felicità di tantissime donne. Ma di che si tratta? Della prima coppetta mestruale in circolazione che può essere indossata anche mentre si fa sesso. Da quando viene usato per la prima volta, ha durata di due anni. Si posiziona proprio al di sotto della cervice e si ...

Uomini e Donne non vIene trasmesso : grave lutto Video : Oggi, lunedì 26 marzo, è una giornata molto particolare e difficile. Nel cuore di questa notte è venuto a mancare uno dei conduttori più amati della televisione italiana, stiamo parlando di #fabrizio frizzi. Fabrizio Frizzi muore per un'emorragia cerebrale, cambiano i palinsesti Il presentatore dell'Eredita' è stato colpito questa notte da un'emorragia cerebrale che gli ha causato la morte. Lo scorso ottobre fu ricoverato a causa di un'ischemia ...

Uomini e Donne non vIene trasmesso : grave lutto : Oggi, lunedì 26 marzo, è una giornata molto particolare e difficile. Nel cuore di questa notte è venuto a mancare uno dei conduttori più amati della televisione italiana, stiamo parlando di Fabrizio Frizzi. Fabrizio Frizzi muore per un'emorragia cerebrale, cambiano i palinsesti Il presentatore dell'Eredità è stato colpito questa notte da un'emorragia cerebrale che gli ha causato la morte. Lo scorso ottobre fu ricoverato a causa di un'ischemia ...

"La comicità appartIene alle donne dalla posta del cuore a tutte le Traviate" : Da sempre lo specifico di Lella Costa è il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature, amore, lavoro, figli, aspettative, solitudine e dolore, speranze e sopraffazioni. Temi forti, sempre filtrati ...

Rihanna contro Snapchat ottIene le scuse per la pubblicità che incita alla violenza sulle donne : “Vergogna!” : La polemica di Rihanna contro Snapchat ha portato alle immediate scuse dell'azienda nei confronti della popstar. L'app social ha lanciato di recente un annuncio molto controverso, facendosi pubblicità con l'utilizzo di una storia dolorosa che ha riportato alla mente di Rihanna uno dei periodi più bui della sua vita. Con il claim "Che cosa preferisci? Scelte impossibili", Snapchat ha chiesto ai suoi utenti di scegliere tra "colpire Rihanna" o ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra amore e lavoro : "Il teatro mi rende giovane e mi tIene in forma"(Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Non solo Giorgio Manetti e lo studio di Canale 5 per Gemma Galgani: il grande amore della dama è il teatro!(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Nilufar ha scelto” : spunta un messaggio inaspettato. Uomini e Donne - il corteggiatore della 19enne non si trattIene e si sfoga sui social. E per i fan ‘il dado è tratto’ : Ogni tronista di Uomini e Donne ha una storia a sé, un modo diverso di farsi corteggiare dai ragazzi e dalle ragazze che arrivano in studio. Nilufar Addati, che prima di sedere sul trono era una corteggiatrice, dice di aver preso molto sul serio questo percorso alla ricerca dell’anima gemella. Non ha ancora le idee chiare, è evidente, ma ultimanente non c’è puntata che non finisca ‘male’. È in forte crisi la ...

Gorizia - troppe donne in azienda e intervIene il Governo : “Ora assumete un uomo” : L'azienda, che gestisce l'autoporto e di cui il Comune di Gorizia è socio unico, ha ricevuto una diffida dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per avere nel proprio organigramma solo donne. "Quando è arrivato questo richiamo mi è venuto da ridere", ha commentato il sindaco, Rodolfo Ziberna.Continua a leggere

Uomini e Donne News - Tina e Gemma al Classico : intervIene il pubblico : News Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani: show al Trono Classico, il pubblico approva Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. L’esuberante opinionista ha visto arrivare in studio i suoi primi corteggiatori. A quanto pare, per la simpatica donna hanno chiamato Uomini di tutte le età. Tra i tanti, […] L'articolo Uomini e Donne News, Tina e Gemma al Classico: interviene il pubblico proviene da ...