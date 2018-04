Le condanne per la “trattativa” stato-mafia

Vuotarono il conto a un anziano vercellese : chieste sette condanne per il "gruppo dei badanti" : sette richieste di condanna per un ammontare complessivo superiore ai 15 anni di carcere. E' la richiesta con la quale il pubblico ministero Andrea Bronsino ha concluso la requisitoria contro gli ...

Andrea Bacci - due condanne per gli spari contro l’imprenditore amico di Renzi : Il collegio del tribunale di Firenze ha condannato Giuseppe Raffone e Pasquale D’Alterio nel processo per gli spari esplosi il 23 gennaio 2017 contro l’auto e la ditta dell’imprenditore fiorentino Andrea Bacci, amico di Matteo Renzi. Per due volte nella stessa giornata colpi di arma da fuoco furono esplosi prima contro la vettura di Bacci, e poi contro vetrate e insegna della pelletteria Ab Florence a Scandicci. Raffone è stato condannato a 7 ...

Emilio Fede e Nicole Minetti - il pg chiede conferma condanne per favoreggiamento della prostituzione nella villa di Berlusconi : Emilio Fede e Nicole Minetti: si aggrava la loro posizione nel processo d'appello. Il sostituto pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto la conferma delle condanne per l'ex direttore del Tg4 Emilio ...

Ruby bis - il procuratore generale chiede la conferma delle condanne per Minetti e Fede : "Donne 'merce' per il Cav" : Il pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto di condannare a 4 anni e 10 mesi Emilio Fede e a 3 anni Nicole Minetti nel nuovo processo d'appello nato dall'inchiesta Ruby bis. Sono le stesse condanne inflitte nel precedente processo di secondo grado che era stato annullato con rinvio dalla Cassazione nel novembre del 2014. Gli 'ermellini' avevano sostenuto che nelle motivazioni a quel verdetto ci fosse "un vuoto motivazionale" sostenendo che la ...

Caso Ruby - pg di Milano chiede conferma condanne per Minetti e Fede : confermare la condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti, imputati a Milano in uno dei filoni del cosiddetto Caso Ruby. Il pg Daniela Meliota, chiamata a rappresentare l'accusa nel processo d'appello ...

Ruby bis - pg chiede conferma condanne per Minetti e Fede : lui “portava merce nuova” a Berlusconi e lei “forniva le case” : Si torna in aula per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Nel processo d’appello bis sul caso Ruby bis, con al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione, il sostituto pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto la conferma delle condanne per l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, e per l’ex consigliera lombarda Nicole Minetti, rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e a 3 anni di reclusione. Nel suo intervento ha spiegato ...

Mafia : processo Apocalisse - a Palermo in appello condanne per cinque secoli di carcere : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Pioggia di condanne al processo d'appello 'Apocalisse' di Palermo, dove la Corte d'appello ha inflitto pene per oltre cinque secoli di carcere a una sessantina di imputati, accusati a vario titolo, di Mafia ed estorsione. Altri 27 imputati sono stati assolti dalle accu

Scontro fra treni tra Andria e Corato : chieste 18 condanne per il disastro ferroviario : Nell'incidente sui binari della Ferrotramvaria persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Rischiano il processo anche gli amministratori delegati...

Soresa - condanne per due gare illecite : c'è anche il big delle farmacie Petrone : L'accusa ha retto solo per due delle quattro gare finite al centro del processo. La presunta esistenza di una associazione per delinquere che avrebbe avuto in Massimo Petrone, noto imprenditore ...

Italiani rapiti in Libia - Procura chiede condanne per manager Bonatti - : Chiesti due anni di carcere per il presidente e per due membri del cda, rinvio a giudizio per un amministratore che ha scelto il rito ordinario, patteggiamento a un anno e 10 mesi per il responsabile ...

Palermo - vicini a Messina Denaro : 6 condanne per mafia : Sei condanne per per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni sono stati inflitti dal Gup di Palermo Roberto Riggio a un gruppo di persone tra le quali Rosario Firenze , ...

Coca party - confermate le condanne per Gianpi Tarantini e altri due. Nessuno andrà in carcere : La Cassazione ha confermato le condanne per droga a Gianpaolo Tarantini, Massimiliano Verdoscia e Alessandro Mannarini. I fatti si riferiscono all'estate 2008,...

TF conferma condanne per corruzione a Ufficio federale ambiente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Morto in casa della fidanzata : il pm chiede condanne per intera famiglia : Chieste cinque condanne per la morte di Marco Vannini, 21 anni, avvenuta il 18 maggio 2015 a Ladispoli raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del ...