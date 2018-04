Le azzurre di Fed Cup in visita al TC Oasi e ai parchi di Nervi

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : azzurre sfavorite - tutto dipenderà da Sara Errani : Il favore del pronostico appartiene al Belgio, questo è fuori discussione, ma l’Italia ha il dovere di provarci e il diritto di crederci. In ballo c’è l’accesso al World Group di Fed Cup, da cui le azzurre mancano da due anni esatti. Lo scenario sarà lo stesso che ha visto impegnati i maschietti della Davis dieci giorni fa, il Valletta Cambiaso di Genova; il risultato, si spera, differente. Il Belgio è una squadra superiore ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre ai raggi X. Sara Errani guida di un gruppo giovane : Si è entrati nella settimana del playoff di Fed Cup tra Italia e Belgio. A Genova nel weekend ci si gioca la promozione nel World Group. Tathiana Garbin ha convocato le seguenti giocatrici: Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri. Andiamo ad analizzare le azzurre: Sara Errani: numero 91 del ranking WTA. In Fed Cup ha un record di 25-17 (9-4 in doppio). E’ il punto di riferimento di un’Italia completamente nuova e ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre convocate per il playoff promozione. Sara Errani guida le giovani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazioni per Italia-Belgio, playoff che vale la promozione al World Group della Fed Cup. Il match è in programma nel weekend del 21-22 aprile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Queste le azzurre convocate: Sara Errani Jasmine Paolini Deborah Chiesa Jessica Pieri Sara Errani è la veterana della squadra e dovrà guidare le azzurre ...

Fed Cup - Garbin convoca le azzurre per Italia-Belgio : TORINO - Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle quattro azzurre convocate per la sfida tra Italia e Belgio, in programma il 21 e 22 aprile a Genova , si giocherà sulla terra rossa di ...

Fed Cup - Garbin convoca le azzurre per Italia-Belgio : ROMA - Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle quattro azzurre convocate per la sfida tra Italia e Belgio , in programma il 21 e 22 aprile a Genova , si giocherà sulla terra rossa di ...

Cantami Italia - La Leggenda continua : le nuove imprese azzurre di Federico Militello e Pio Napolitano : Se fosse una di quelle fiabe raccontate dai nostri nonni, probabilmente inizierebbe così: “C’è stato un tempo in cui…”. E continuerebbe narrando di imprese, di eroi e di trionfi. Ma una siffatta storia presupporrebbe una conclusione, un calare del sipario sulle vicende appena lette. E invece ci troviamo ancora una volta a celebrare nuove medaglie ed entusiasmanti vittorie da parte di straordinari atleti e magnifiche atlete del nostro Paese ...