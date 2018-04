Le 20 cose più curiose da fotografare alla Design Week di Milano

“Aria nei genitali”. Sesso - 7 cose da fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Di Maio e la domanda indiscreta di Lilli Gruber : “Queste sono le cose che mi imbarazzano di più…” : Negli ultimi minuti della sua trasmissione, Otto e mezzo (su La7), la conduttrice e padrona di casa Lilli Gruber ha preferito andare oltre le trattative per il governo per dedicarsi a ben altre questioni. E a Luigi Di Maio, ospite in studio insieme a Massimo Franco, ha chiesto della sua ultima relazione, mostrando alcune foto di giornali di gossip che lo ritraggono insieme a Giovanna Melodia, avvocato e consigliera comunale di Alcamo L'articolo ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : le cose che il gioiello coreano ha in più : Sarà capitato a molti in questi anni di imbattersi in quella che è diventata una vera e propria diatriba: iPhone o un top di gamma Android? Nel tempo Samsung è riuscita, almeno sul piano mediatico e numerico, ha sbaragliare la concorrenza e diventare colei che viene percepita come la reale e credibile rivale del colosso americano nel mondo degli smartphone. È innegabile che, soprattutto nei primi anni, il colosso coreano si trovava molto spesso ...

PSG - Meunier “licenzia” Emery : “Non ho più di 18 anni. Cambieranno tante cose - compreso l’allenatore…” : PSG, Meunier- “La tocca piano” Thomas Meunier. Il terzino del PSG rompe gli indugi e annuncia clamorose rivoluzioni in vista del prossimo anno per quel che riguarda la formazione parigina. Il giocatore ha fatto il punto della situazione in vista del suo futuro. “HO BISOGNO DI AFFERMARMI…” Meunier ha così annunciato: “Il club sa come […] L'articolo PSG, Meunier “licenzia” Emery: “Non ho ...

“Non vado più in tv”. Eva Henger choc. L’ex naufraga è finita nel polverone per le sue dichiarazioni su Francesco Monte. Ma adesso - dopo certe cose - ha preso la decisione definitiva : “Ecco il perché” : L’inghippo non si spegne, il canna-gate continua a stare sulla bocca di tutti. L’Isola dei Famosi sta vivendo la sua stagione più complicata ed Eva Henger prosegue la sua battaglia per affermare la verità che ormai da settimane sta cercando di far valere. Dal momento in cui è tornata in Italia partecipa a molte trasmissioni Mediaset e ogni volta le sue dichiarazioni suscitano molto interesse, ma anche dibattiti e discussioni a non finire ...

cosenza-Lecce 0-1 - colpo grosso per Liverani : promozione in Serie B sempre più vicina : colpo grosso da parte del Lecce che ha vinto sul campo del Cosenza, promozione sempre più vicina per la squadra di Liverani, su CalcioWeb ne parliamo ormai da mesi, la promozione si avvicina sempre di più. Il Catania prova a non mollare, per i siciliani successo contro la Reggina, l’obiettivo più importante per la squadra di Lucarelli sembrano essere i playoff. Nel posticipo blitz per il Lecce che decide l’incontro nei minuti finale, ...

“Ecco cosa mi è successo dopo la diretta”. Eva Henger sconvolta. Durante il programma Alessia Marcuzzi ha usato parole molto pesanti verso l’ex naufraga - ma a quanto pare è niente in confronto al post-trasmissione. Ora le cose peggiorano e si mettono malissimo : “Non so più cosa fare…” : Le ultime notizie dall’Isola dei famosi sono pessime. Nel corso dell’ultima puntata del reality in studio se ne sono viste delle belle. Alessia Marcuzzi, non sapendo più come gestire la situazione canna-gate, è passata dallo stupore, alla sdrammatizzazione, per arrivare all’attacco frontale e a Eva Henger gliele ha cantate con tento di orchestrina in sottofondo. La madre di Mercedesz, che sta attraversando un periodo ...

Isola - Chiara Nasti : 'Fumavano erba in Honduras - ma ci sono cose più gravi' : Una delle news di 'TV & Gossip', più battute nel corso delle ultime ore, dalle principali testate giornalistiche, riguarda le ultime diChiarazioni rilasciate dalla blogger partenopea Chiara Nasti, circa il clamoroso 'Canna-Gate' e le pesanti accuse rivolte da Eva Henger ai danni di Francesco Monte, il quale sarebbe reo di aver consumato della marijuana nel corso del reality. Chiara appoggia Eva, il web si divide a metà: 'L'Isola è diventato ...

'Dico basta con la politica. Più della sconfitta mi hanno ferito il linciaggio e le cose false' : "Dico basta con la politica". A dirlo, in un'intervista al quotidiano la Stampa , è Francesca Barra. Candidata del Pd nella sua Matera e sconfitta alle elezioni del 4 marzo . La giornalista spiega cosa l'ha addolorata ...

Chiara Nasti : “Isola? Fumavano erba alcuni concorrenti - compreso Francesco Monte - ma ci sono cose più gravi” : Chiara Nasti, concorrente dell’Isola dei famosi uscita dal gioco dopo una settimana, fa una nuova rilevazione riguardo al “canna-gate” in un’intervista al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 marzo. Chiara Nasti: “Sentivo l’odore di erba sull’Isola, si è capito che Francesco Monte fumava…” “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché […] L'articolo Chiara ...

Milano Fashion Week 2018 : 10 cose digital che più digital non si può viste alle sfilate : In passerella, per la prima volta in assoluto al mondo, ecco sfilare , prima e al posto delle modelle, una inedita "line-up" di droni volanti, perfettamente allineati a passo di musica per presentare ...

“Non mi toccare!”. Giulia e Andrea : sicuri che è tutto ok? Il dettaglio in diretta. Non è sfuggito ai fan e ha destato subito preoccupazione. La De Lellis e il suo Damante dovrebbero stare un po’ più attenti alle loro ‘cosette’ social… : In amore spesso si bisticcia un po’, si sa, ma quando scenette di vita quotidiana vengono mandate in diretta sui social (e se si è anche famosi e seguitissimi) allora ci sta che ogni singolo episodio finisca sotto la lente d’ingrandimento. Per fortuna, però, bisticciare per scherzo è una delle cose belle dell’amore. Durante una delle tante stories Instagram di Giulia De Lellis che parla della sua giornata, in lontananza ...

“Tua moglie? Non cercarla più”. Lo scopre così… Choc da Barbara D’Urso. Certe cose non si possono sentire… La notizia fa giro d’Italia e indigna : Una storia tutta italiana, raccontata nel corso della diretta di Pomeriggio 5, il programma diretto da Barbara D’Urso sull’ammiraglia Mediaset. A raccontarla un uomo di 92 anni, Federico Reina, popolare partigiano piemontese. Un racconto dai tratti drammatici e grotteschi che parla di mal gestione all’interno dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dove l’uomo si era recato. Non per sottoporsi a una visita ma per visitare la moglie, ...