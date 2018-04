Lazio | Tare | La Champions sarebbe un sogno

Lazio - Tare : 'La Champions sarebbe il risultato più grande che posso raggiungere qui' : 'Il risultato più grande che posso raggiungere per la Lazio è la Champions League'. Igli Tare ha le idee chiare. Il ds biancoceleste, in un'intervista alla tv albanese Digitalb, ha parlato del suo ...

Tare : 'Sogno la Lazio in Champions! I miei figli non andranno mai alla Roma...' : Sono sempre stato cauto nell'acquisto di un giocatore di origine albanese, perché ho sempre saputo quanto sia difficile affermarsi nel mondo del calcio ad alti livelli e nei grandi club. Credo però ...

Lazio - domanda scomoda sulla Roma : Tare risponde così : Lazio, Tare parla così della Roma – – La Lazio è in campo per la giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, grande spettacolo nei primi 45 minuti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Tare ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo intrusi nella zona Champions, ce la siamo meritata: forse lo eravamo per alcuni. Tifare per le italiane in Champions? Non ho sentito ...

Lazio - Tare : 'Tifare la Roma in Champions? Non ho sentito la domanda…' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di essere qui. Ma se non ci ...

Lazio - Tare : 'Tifare Roma in Champions? Non ho sentito la domanda' : Roma - Ancora in clima derby il ds della Lazio Igli Tare prima dell'inizio della partita: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di ...

Lazio - Luis Alberto punta la Champions : 'Ci aspetta la Fiorentina. Continuiamo a lottare' : Non ha intenzione di mollare, Luis Alberto. 'Continuiamo a lottare, alle 20.45 ci aspetta la Fiorentina. Avanti Lazio!' ha scritto su Instagram il centrocampista biancoceleste. Dopo il successo dell'...

Lazio - Tare : 'Derby troppo importante per la classifica : vogliamo la Champions' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Il derby la gara giusta dopo una sconfitta pesante? Non lo so se sia la partita giusta ma l'unica medicina per riprendersi dopo una ...

Biglietti Lazio-Roma - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per il derby dell’Olimpico : Il piatto forte della 32a giornata della Serie A è Lazio-Roma. Il derby della Capitale non ha bisogno di presentazioni, specie in questa occasione, arrivando le due squadre appaiate in classifica, al terzo posto. Il momento psicologico, però, è totalmente diverso. La Lazio è reduce dalla tremenda eliminazione in Europa League. I biancocelesti sembravano essere ad un passo dal passaggio del turno, ma hanno pagato a caro prezzo un black-out di ...

Panchina Lazio - Tare si sbilancia sul futuro di Simone Inzaghi : Panchina Lazio, i biancocelesti in campo per la gara di Europa League contro il Salisburgo, importanti indicazioni di Tare su Inzaghi ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo grandi progetti con lui. Inzaghi è legato alla Lazio da un lungo contratto e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque lui si giri vede la faccia mia e di Lotito. Nani? Abbiamo parlato con lui qualche settimana fa, è un giocatore che stimiamo. E’ stato sfortunato a ...

Lazio - Tare sul futuro di Inzaghi : 'Con lui abbiamo un grande progetto' : Lazio, è il momento di sognare. I biancocelesti in campo a Salisburgo per agguanTare una storica semifinale di Europa League, proprio a pochi giorni da un derby di Roma che si prospetta incandescente. ...

Lazio - Tare : 'Juve e Napoli su Inzaghi? Ha un contratto - lo abbiamo bloccato' : Il ds della Lazio , Igli Tare , è intervenuto a Sky Sport prima del match di Europa League con il Salisburgo: 'Questa sera non pensiamo al derby. Ci sono state in settimana tante specuLazioni sulla formazione, ma c'è massimo rispetto per questa ...

La Lazio e l'effetto derby Imitare i cugini evitando la remuntada : Roma - Bisogna viverci, a Roma, per capire fino in fondo come gli umori delle due tifoserie capitoline siano perennemente correlati, influenzandosi continuamente a vicenda. Da questo punto di vista i ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...