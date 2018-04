Lavoro | Cisl | servono più investimenti pubblici e nuova politica industriale

Lavoro : Cisl - Sud emergenza che nuovo Governo dovrà subito affrontare : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Speriamo che tutte le forze politiche dimostrino senso di responsabilita’ di fronte alla gravita’ dei problemi del paese, a cominciare dal Mezzogiorno che deve diventare una delle priorità nell’agenda del prossimo Governo ”. Ad affermarlo è il segretario generale aggiunto della Cisl , Luigi Sbarra, durante il suo intervento al Consiglio Generale della Ust Magna Grecia, ex Catanzaro, ...

Furlan - Cisl - : attesa per governo - priorità Paese è il Lavoro : Palermo , askanews, - "La Sicilia, come tutto il Paese , deve innanzitutto investire sul lavoro . Infrastrutture, ricerca, innovazione, formazione sono le questioni su cui è necessario intervenire ...

Lavoro - Cisl : salari e produttività fermi : 18.41 "La stagnazione delle retribuzioni è un fattore di rischio del quadro macroeconomico". Lo rileva il barometro della Cisl del rapporto tra benessere e disagio delle famiglie. Sull'andamento delle retribuzioni, che resta stagnante per un'insufficiente crescita della produttività e che non ha ancora goduto dei benefici della ripresa, pesa l'enorme deficit. "L'accordo appena firmato da Confindustria e sindacati confederali -sottolinea la ...

8 marzo : Cisl - più equilibrio vita-Lavoro : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Piu' tutele per una vera conciliazione tra vita e lavoro. E' questo l'obiettivo delle iniziative della Cisl in occasione dell'8 marzo come sottolinea il sindacato guidato da ...