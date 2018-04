Laser | meglio del peeling per avere la pelle luminosa

vanityfair

(Di venerdì 20 aprile 2018) È più semplice associare ilalla depilazione definitiva o alla rimozione dei tatuaggi. Perché quando si parla di ringiovanimento sono filler e tossina botulinica a essere entrati a far parte del linguaggio comune con una certa disinvoltura. Eppure ilè un portento anche per l’effetto anti-age ee per quell’aspetto pulito, tonico e radioso dellache consente di sfoggiare il nude look senza doverlo creare ad arte con il make-up. La prima domanda, quindi, sorge spontanea: se anche ilpermette di correggere le rughe e biostimolare ladall’interno, perché non è ancora diventato patrimonio comune come lo sono diventate le iniezioni di acido ialuronico? «È questione di marketing, per i filler c’è una maggiore spinta commerciale – dice il dottor Paolo Sbano, dermatologo – ilè più costoso e più difficile da ...