huffingtonpost

: 'Lasciateci costruire il futuro'. La petizione di H-Farm dopo lo stop al Campus - HuffPostItalia : 'Lasciateci costruire il futuro'. La petizione di H-Farm dopo lo stop al Campus - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: 'Lasciateci costruire il futuro'. La petizione di H-Farm dopo lo stop al Campus - MarcoDeRossi77 : RT @HuffPostItalia: 'Lasciateci costruire il futuro'. La petizione di H-Farm dopo lo stop al Campus -

(Di venerdì 20 aprile 2018)la delusione per la decisione della Commissione Via della Regione Veneto di posticipare l'avvio dei lavori per la costruzione di H-, l'incubatore H-, fondato e presieduto da Riccardo Donadon, lancia una raccolta firme per chiedere alla società civile di sostenere un progetto che promette di creare "concrete opportunità di crescita" per il Paese. La doccia fredda, per H-, è arrivata ieri, con la decisione della Commissione regionale del Veneto per la Valutazione di impatto ambientale di sottoporre il progetto – che pure aveva raccolto tutti i pareri favorevoli degli Enti competenti – alla procedura Via. Il che significa un'attesa di altri 7/8 mesi prima di poter avviare i lavori.Delusione paurosa: 34 mesi non bastano a far nascere una SCUOLA, sembra proprio che ci vogliano altri 7/8 mesi per investire 65milioni.Tutti i pareri favorevoli ...