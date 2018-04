Lascia capo di Save The Children | dopo scandalo molestie ong

Gloria Radulescu Lascia Non Dirlo al Mio Capo : Claudia non ci sarà nella seconda stagione : Ormai è notizia ufficiale: Gloria Radulescu lascia Non Dirlo Al Mio Capo. Il suo personaggio non sarà presente nella seconda stagione della serie tv di Rai1, che andrà in onda a breve, probabilmente in aprile come si vocifera da qualche settimana. L'attrice ha deciso di non tornare in Non Dirlo al Mio Capo 2 per motivazioni non precisate, ma sappiamo che la Radulescu è ormai lanciata nel piccolo schermo. Di recente l'abbiamo vista ne Le tre ...