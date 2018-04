Landolfi prende a schiaffi giornalista di Non è L' Arena

Video choc - intervistato sui vitalizi l’ex ministro Landolfi prende a sberle il giornalista di La7 : “Faccia di cazzo” : È avvenuta ieri in pieno centro a Roma l’agressione da parte dell’ex ministro Mario Landolfi (FdI) ai danni di Danilo Lupo, inviato di La7 per Non è l’arena di Massimo Gieltti, che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi ai politici. L’inviato di Non è l’arena stava chiedendo un parere a Mario Landolfi che si mostra sin da subito visibilmente contrariato. L’ex ministro iniziava ad alzare i toni ...