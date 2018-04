Lance Armstrong ha patteggiato con il governo statunitense

Peter Sagan : l’ammirazione per Lance Armstrong Video : Chi avrebbe detto che l’idolo giovanile di Peter Sagan [Video]è stato #Lance Armstrong, l’ex campione poi squalificato a vita per doping? Sagan l’ha rivelato in un’intervista concessa a Le Magazine L’Equipe in cui ha ricordato anche alcuni episodi. Il campione slovacco debuttò tra i professionisti proprio mentre Armstrong correva la sua ultima stagione, e al Tour Down Under del 2010 i due ebbero modo di condividere una fuga. Sagan non ha ...