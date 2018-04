L' affondo di Berlusconi sui 5Stelle | A Mediaset pulirebbero i cessi

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) "Devo dire che gli italiani hanno votato molto male ed adesso quello che segue va di male in peggio". Così il leader di Forza Italia, Silvio, fotografa la situazione attuale dopo la fne del secondo giro di consultazioni. Poi sferra un attacco durissimo nei confronti del Movimento 5 Stelle: "Ma che stanno a fare questi qui che non hanno mai fatto niente della vita... Ma dai... Prendiamo consapevolezza di chi sono e con chi abbiamo a che fare. Uno: Cinque stelle è il partito dei disoccupati. Due: è il partito di chi vuole raggiungere il potere per togliere a chi ha e prendere per sé. Io davvero mi trovo di fronte a questo destino: a 12 anni sono dovuto scendere in piazza ad attaccare i manifesti perchè ero contro i comunisti, nel '94 scesi in campo per tutelare l'Italia dagli ex comunisti e oggi, alla mia età, devo tornare in campo per difendere il mio paese da M5S. Mi sono ...