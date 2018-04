L' accordo con il PD potrebbe distruggere il Movimento 5 Stelle

Firmato un importante accordo di Sviluppo tra MISE e Regione con Hitachi : L'obiettivo rimane quello di favorire l'attrazione di nuovi investimenti, anche esteri, che faranno da stimolo all'economia di tutto il Paese e del Mezzogiorno in particolare' Il Presidente Oliverio ...

Trasporti. Regione - accordo con Hitachi : investimenti sullo stabilimento reggino : L'obiettivo rimane quello di favorire l'attrazione di nuovi investimenti, anche esteri, che faranno da stimolo all'economia di tutto il Paese e del Mezzogiorno in particolare". Il Presidente Oliverio ...

Non c'è l'accordo fra il centrodestra e il M5S - Di Maio : «Sì all’appoggio esterno di FI». No di Berlusconi. Salvini : «Scendo io in campo» : Il leader del Movimento 5 Stelle conferma di essere disponibile a fare un governo con la Lega e con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia

Salvini sente Di Maio : accordo con M5S si basa sulle cose da fare : Roma, 19 apr. , askanews, 'L'accordo con i 5 stelle è parlare di cose da fare, poi chi le fa '. In queste parole di Matteo Salvini, all'uscita dalle consultazioni con la presidente del Senato ...

Cessione Reggina - l’assurda richiesta economica del presidente Praticò : così è impossibile raggiungere un accordo : Cessione Reggina – La Reggina è concentrata sul campionato di Serie C, in particolar modo obiettivo salvezza vicino dopo il blitz sul campo del Bisceglie, adesso match point contro l’Akragas per chiudere definitivamente i conti. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, alcuni soggetti sono interessati a prelevare il club, la conferma è arrivata dalla stessa società e dal sindaco Falcomatà, si è parlato di trattativa in stato ...

Salvini sente Di Maio : accordo con M5S si basa sulle cose da fare : Roma, 19 apr. , askanews, - "L'accordo con i 5 stelle è parlare di cose da fare, poi chi le fa...". In queste parole di Matteo Salvini, all'uscita dalle consultazioni con la presidente del Senato ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “accordo con il M5s è fare partire il dialogo sulle cose da fare” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Sondaggi - “Berlusconi è il male assoluto : siete d’accordo?”. Il 50 - 6% di intervistati dice “molto”. Solo il 2% “per nulla” : Una definizione di Alessandro Di Battista su cui è stato chiesto il parere degli italiani. È quanto fatto da Emg Acqua per Cartabianca, la trasmissione Rai di Bianca Berlinguer. Oggetto? Silvio Berlusconi, definito dall’esponente del Movimento 5 Stelle come “il male assoluto“. I risultati sono sorprendenti. La domanda posta a circa duemila intervistati era la seguente: “Di Battista del Movimento 5 Stelle ha definito ...

Wargaming Alliance firma un accordo di publishing con Mad Head Games : Wargaming Alliance, divisione di Wargaming che si occupa del publishing di terze parti, ha annunciato un accordo per la pubblicazione e la distribuzione di un nuovo gioco sviluppato dalla software house serba Mad Head Games.Fondata nel 2011, con uffici a Belgrado e Novi Sad e 141 dipendenti, negli anni Mad Head Games si è specializzata nel genere delle avventure casual. Lo studio ha già pubblicato 36 titoli appartenenti al genere delle avventure ...

Niente consultazioni per il Pd : ecco l'anti renziano per l'accordo con il 5 stelle : I rappresentati del Partito Democratico non c'erano ieri e non ci saranno oggi alle consultazioni con il presidente del Senato Alberti Casellati. Il perché è tutto da ricercare nella totale...

Ubi : siglato accordo con associazione bresciana su welfare aziendale (2) : (AdnKronos) - Ubi Banca, nel corso del primo anno di lancio della divisione Ubi welfare, ha siglato accordi con numerose associazioni datoriali e territoriali in diversi settori e aree del Paese, che consentono di raggiungere un bacino complessivo di oltre 17mila imprese, fra grandi, medie e piccole

Ubi : siglato accordo con associazione bresciana su welfare aziendale : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - Ubi Banca e Aib-associazione industriale bresciana hanno firmato questa mattina un protocollo di intesa sul welfare aziendale. Lo rende noto l'istituto di credito, precisando che la collaborazione punta a un doppio obiettivo: aumentare il benessere dei dipendenti miglio

Pd tentato dall’accordo con il M5S - ma restano i dubbi dei renziani : Di fronte al gelo, almeno apparente, calato negli ultimi giorni tra i due “vincitori” del 4 marzo Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel Pd vacilla sempre di più la linea del “tocca a...

Generali - accordo con Athora per cessione attività in Belgio : Teleborsa, - Assicurazioni Generali, tramite le proprie controllate, ha firmato un accordo con Athora Holding per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Belgium , società assicurativa ...