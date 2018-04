La vittoria di Orban avrà un duro impatto su società civile e media

Capire il voto ungherese e la vittoria di Orban : l'Occidente è vittima dei suoi stessi pregiudizi : Una rassegna delle principali reazioni del mondo della politica, come anche della società civile europea, alla rielezione di Orban può essere letta sulle pagine di Euractiv. La redazione del The ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : Ue "vittoria Orban elezioni? No pericolo per democrazia Europa" : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Ungheria, Viktor Orban stravince Elezioni, Ue 'vittoria non pericolo per democrazia". , 9 aprile, . I risultati.