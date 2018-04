La versione finale di DayZ uscirà contemporaneamente su Xbox One e PS4

eurogamer

(Di venerdì 20 aprile 2018), il titolo zombie survival action multiplayer che avrebbe ispirato giochi come H1Z1 e, in qualche modo, anche il genere battle royale, lo abbiamo visto in azione, nellaOne, in occasione del PAX East di Boston.Il gioco, quindi, arriverà anche su console, ma, almeno per lainiziale, arriverà prima suOne e in seguito su PS4. Parlando con GamingBolt, Eugen Harton, Lead Producer dipresso Bohemia Interactive, ha spiegato che l'arrivo del titolo prima sull'ammiraglia di Microsoft è causato dal fatto che PS4 è priva di un programma in stile Early Access e che l'intento è quello di rilasciare la"1.0"per entrambe le piattaforme allo stesso tempo."Solo per rassicurare tutti: per la, vogliamo che sia i giocatoriOne che PS4 abbiano il gioco disponibile", ha affermato. "Tuttavia,offre il ...