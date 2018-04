La top 10 dei più veloci in Premier League | non c' è Salah

"Stop alle terre dei fuochi nel Lazio" : Movimento 5 stelle contro Zingaretti : "In arrivo una nuova discarica nel Lazio, stavolta ad Aprilia, in provincia di Latina, senza rispettare le norme, in un'area a destinazione agricola con numerosi vincoli ambientali e paesaggistici...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - la richiesta dei sindacati sugli stipendi dei top manager (oggi - 19 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sopra quota 2,7 euro ad azione. La richiesta dei sindacati sugli stipendi dei top manager. Ultime notizie live di oggi 18 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:52:00 GMT)

La top 5 dei film realizzati da Spielberg con più incasso : Jurassic Park è in cima alla graduatoria dei film che hanno guadagnato di più, sfiorando di poco il miliardo di dollari. Subito dietro Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo con poco meno ...

Atac a rischio stop : niente garanzie «No» delle banche a fideiussione : Nessuna banca si fida dell?Atac. In sei mesi la più grande partecipata dei trasporti pubblici del Paese, quasi 12mila dipendenti e un debito ciclopico di 1,3 miliardi, non è...

Via i nomi dei colonialisti dalla toponomastica di Berlino : Nella capitale tedesca i nomi dei protagonisti della colonia tedesca nell’Africa del Sud-ovest saranno presto sostituiti da quelli degli eroi delle lotte di liberazione

La Cassazione contro lo stop dei sequestri dai conti della Lega : Questa volta la Corte di Cassazione ha dato ragione alla procura di Genova, che chiedeva di rivedere l'ordinanza del Riesame che lo scorso novembre aveva detto 'no' alla richiesta di continuare i ...

Coldiretti - agricoltura : stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria : Lo stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione sui contratti e sui prezzi riconosciuti alle aziende agricole riconosce l’esistenza di un squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti della direttiva adottata della Commissione per vietare le pratiche sleali più dannose nella filiera alimentare e garantire un trattamento più equo alle ...

Isola dei famosi - la rivincita di Giulia De Lellis : la trombano al reality - lei posa in topless in Tanzania : L 'Isola dei famosi di Giulia De Lellis si chiama Tanzania. La web influencer, già vista al Grande Fratello Vip , è stata rifiutata dal reality vip in Honduras perché considerata 'sottopeso' e quindi ...

“Barbara D’Urso con me - dopo il Grande Fratello..”. Pasquale Laricchia ‘torna’ e racconta tutto. Impossibile averlo rimosso : è stato uno dei concorrenti ‘top’. E anche se ha cambiato vita - non ha dimenticato il ‘suo’ reality e soprattutto lei… : Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D’Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un Grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l’occasione di . ‘riprendersi’ la prima serata, dopo gli esprimenti di ‘Baila!’ e ‘Stasera che ...

Ricerca - i topi ‘annusano’ la tubercolosi : il loro fiuto è meglio dei test : Lo strumento migliore per diagnosticare la tubercolosi è l’olfatto dei topi. Il super fiuto dei roditori non è più un mistero: già utilizzati per annusare i vapori degli esplosivi, ora sono stati addestrati da Ricercatori africani, autori di uno studio pubblicato sulla rivista ‘Pediatric Research’, a ‘sentire’ l’odore particolare della Tbc nei bambini. I risultati hanno dato dei valori più precisi rispetto a ...

Isola dei Famosi - la semifinale : top e flop : A un passo dalla finale, l'Isola dei Famosi si fa (quasi) avvincente. La penultima puntata, in onda ieri lunedì 9...

Aeroporto di Fiumicino - la denuncia del Cub : “topi al terminal partenze e in alcuni gate - corrono sulle scrivanie dei dipendenti” : Topi tra i bagagli, nei corridoi e persino sulle scrivanie e le tastiere dei dipendenti dell’Aeroporto. È quanto denuncia il sindacato unitario di base, che ha inviato un esposto all‘Asl di Roma, chiedendo la “verifica urgente delle condizioni igienico-sanitarie” dell’Aeroporto di Fiumicino. “Le condizioni dei luoghi di lavoro e degli ambienti attigui – si legge nel documento – sono gravemente ...

La top 10 dei video musicali più visti di sempre : In questi giorni “Despacito” di Luis Fonsi ha infranto un nuovo record: su YouTube ha superato l’incredibile cifra di 5 miliardi di view, confermandosi così il videoclip più visto di sempre. via GIPHY Una domanda sorge spontanea: chissà quali saranno gli altri? Nel video qui sotto trovi la classifica dei 10 video musicali più visti di sempre su YouTube. [arc id=”98daf16c-aaac-4d75-a093-2e74e55fbbe3″] ph: getty ...

La top ten dei libri antichi perduti : ... Goldrake e gli altri La rovesciata più famosa del mondo Home - CULTURA - Storia La top ten dei libri antichi perduti Enciclopedie, testi sacri, scienza e opere letterarie: sono molti i testi antichi ...