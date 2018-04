La svolta di Yehoshua | “No ai due Stati con i palestinesi meglio una confederazione”  

lastampa

(Di venerdì 20 aprile 2018) Quando qualche mese fa lanciò la proposta dai microfoni della radio dell’esercito, la più ascoltata in Israele (molta musica e talk show), sollevò un polverone. Come può un intellettuale illuminato quale è A.B.dichiarare morta l’opzione dei due, l’unica strada possibile per una soluzione del conflitto israelo-palestinese, il dogma i...