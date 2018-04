La sfida della Appendino | Torino registrerà i figli di coppie gay

Juventus-Napoli : chi è Gianluca Rocchi - arbitro della sfida scudetto : Ci rappresenterà al Mondiale, è considerato il numero uno e la sua designazione è decisa da mesi. I precedenti con le due squadre

Juventus-Napoli - quando si gioca e su che canale vederla? L’orario e la data della sfida scudetto : Domenica 22 aprile si giocherà Juventus-Napoli, big match valido per la 34^ giornata della Serie A. All’Allianz Stadium andrà in scena la super sfida scudetto tra le prime due della classe, separate da appena quattro punti in classifica: lo scontro diretto al vertice vale davvero un pezzo del tricolore. I Campioni d’Italia cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere definitivamente i conti quando mancano quattro ...

Volley : Europei Under 17 : per l'Italia giornata di riposo prima della sfida con l'Ucraina : SOFIA , BULGARIA, - Le azzurrine Under 17, dopo le prime tre giornate che hanno fruttato nove punti in virtù dei successi con Romania , Olanda e Turchia , osservano il turno di riposo in vista della ...

Lazio-Roma - le chiavi tattiche della sfida : Conclusa una delle settimane più incredibili del calcio europeo, è tempo di tornare al campionato. Roma e Lazio, reduci da una rimonta completata ed una subita in campo internazionale, si affrontano ...

Emanuele Blandamura - l’impresa della vita per riportare il Mondiale in Italia : che sfida a Ryota Murata! : Serve l’impresa della vita nell’appuntamento più importante, bisogna tirare fuori gli artigli e cercare di sbranare l’avversario, si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Emanuele Blandamura ha aspettato questo momento per tutta la carriera, da quando è salito sul ring per la prima volta ormai venti primavere fa si è ripromesso che avrebbe combattuto per laurearsi Campione del Mondo e dopo un lungo peregrinare il sogno ...

Guerrilla Games parla della sfida affrontata nella realizzazione di Horizon Zero Dawn : Dopo Cory Barlog e i retroscena riguardo lo sviluppo di God of War, ecco che un altro celebre studio, Guerrilla Games, ha parlato delle sfide e difficoltà affrontate durante lo sviluppo dell'apprezzato Horizon Zero Dawn, altra esclusiva di peso per PS4. Come riporta Gamingbolt, uno degli "switch" più lodevoli e impegnativi è stato quello fatto da Guerrilla Games, che è passato dal fare sparatutto in prima persona a realizzare un action RPG in ...

Consultazioni - la sfida di Mattarella : il limite della pazienza e le opzioni in campo : Quella che il capo dello Stato, contrariato e deluso, ha lanciato ai partiti è insieme una denuncia e una sfida. La pazienza non andrà oltre la metà della prossima settimana: poi potrebbe arrivare un mandato esplorativo a un’alta carica dello Stato

Liverpool-Roma - accarezzare il sogno Champions : pro e contro della sfida agli inglesi : Liverpool-Roma- Urna impietosa nei confronti dei giallorossi? Difficile rispondere a questa domanda dopo la grande stagione da parte del Liverpool. Se ad inizio anno qualcuno avesse domandato ai giallorossi: “Bayern, Real o Liverpool, chi vorresti in semifinale di Champions?”. Forse il quel caso la risposta sarebbe stata scontata. Oggi no. Il Liverpool, con i 33 […] L'articolo Liverpool-Roma, accarezzare il sogno Champions: pro ...

Scienza e fake news - la sfida della comunicazione : Se ne è parlato a Perugia in un incontro nel Festival Internazionale del Giornalismo che ha ospitato la terza edizione di Scienza Aperta, un ciclo di incontri fra gli attori dell'innovazione nel ...

Gossip : ecco gli ospiti della 2° sfida tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle' : Come andrà il secondo confronto tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle'? Dopo la vittoria inaspettata del programma di Milly Carlucci sulla serata di debutto del serale di Canale 5, il Gossip ha svelato quelli che saranno gli ospiti di entrambi gli show sabato 14 aprile. Il talent sulla danza di Rai Uno, ha scelto di puntare sul tenebroso Gabriel Garko, mentre Maria De Filippi ha inviato a duettare con i suoi ragazzi il rapper Ghali e ...

Canottaggio - il derby Remiero compie 40 anni. Il programma della sfida : L'evento, giunto al suo quarantesimo anniversario, avrà luogo domenica 15 aprile prima del derby calcistico. Ecco il programma della competizione

Stati Uniti ed Europa sfidano la Russia nei cieli della Siria : Vladimir Putin non vuole cedere, ma europei e americani non vogliono lasciare mano libera a Bashar al Assad. Il rischio è quello di uno scontro militare diretto. Leggi

Topolino e la sfida della leggibilità per conquistare i "nati mobili" : «Ridare il gusto delle carta che diventa fonte di sorpresa e curiosità, rilanciare l'esperienza delle pagine da toccare e in cui immergersi, far capire che il mondo è uno spazio da esplorare e che la ...