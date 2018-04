La sedia Ikea? Il robot la monta in 20 minuti

Il robot ti monta la sedia Ikea in 20 minuti : Il robot che monta la sedia Ikea (Foto: NTU Singapore) Non riuscite o non avete voglia di montare una sedia Ikea? Per un robot realizzato dalla Nanyang Technological University (NTU) di Singapore, è un gioco da ragazzi. In 20 minuti posiziona e collega tutti i pezzi, restituendo la sedia finita. Occhi con telecamera, due braccia robotiche, due pinze al posto delle mani e algoritmi che guidano la coordinazione visiva, tattile ed esecutiva. E il ...