La prima passerella di Fiat 500 Collezione

(Di venerdì 20 aprile 2018) L’attitudine fashion di500 è quella delle icone viventi. Che si rinnovano, rigenerano e trasformano ispirandosi a se stesse. E quale occasione migliore della settimana del design milanese per puntare i riflettori sulla nuova 500? Il 18 aprile l’azienda torinese ha scelto il cuore di Tortona per presentare500pronta a mostrarsi per lavolta sul red carpet dell’Hotel Magna Pars Suites. LEGGI ANCHEYamaha Tricity al Fuorisalone: lo scooter dall'anima green 500si ispira alla moda per la sua nuova 500 che arriva in strada interpretando la stagionevera/estate e si prepara a rinnovarsi il prossimo settembre, quando sarà il momento di parlare di autunno/inverno. Partita dalle passerelle milanesi, arriverà a Londra, Berlino, Madrid e Parigi mostrando la nuova livrea bicolorevera. Il bianco e il grigio scelti sottolineano ...