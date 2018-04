La politica estera di Trump è piena di contraddizioni

Siria - quanto a politica estera l’Italia è ancora parecchio confusa : di Eugenio D’Auria* quanto sta accadendo nel corso delle trattative per la formazione del nuovo governo evidenzia ancora una volta la priorità attribuita dalla maggior parte delle forze politiche agli equilibri interni rispetto alle tematiche internazionali. La crisi Siriana ha contribuito a sottolineare tale aspetto, dimostrando impietosamente la superficialità di alcune analisi e l’assenza di programmi costruiti in base a linee guida e ...

DIAZ-CANEL NUOVO PRESIDENTE DI CUBA : CHI È IL DOPO CASTRO/ Sulla politica estera : “Ordine mondiale ingiusto” : CUBA, la successione per il DOPO CASTRO: ecco chi è Miguel DIAZ-CANEL l'erede di Raul, un basso profilo, riformista e moderato, nato DOPO la famosa Rivoluzione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:01:00 GMT)

La politica estera chiede un governo che governi : Coloro che lamentano lo scarso peso dell'Italia nel mondo e in Europa, sono coloro che più si oppongono a soluzioni legislative per governi davvero in grado di governare. detomaso@gazzettamezzogiorno.

Governo - la politica estera rilancia i Nazareni : L'ANALISI / L'impossibilità di una alleanza limitata a Lega e Cinquestelle rimette in gioco i democratici

La politica estera europea è un ossimoro : La politica estera europea è diventata un ossimoro. Che sia sulla Siria e la guerra che dura da sette anni, sulla Russia e la sua sfida all'occidente, sull'Iran e la sua offensiva egemone in medio ...

L’eterna irrilevanza dell’Italia in politica estera : Anche nell'attuale crisi internazionale con l'intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna per colpire le basi di produzione di armi chimiche, l'Italia non smentisce il suo ruolo di spettatore. E ciò non è certo legato alla situazione di stallo post voto. No, è nel Dna italiano nascondersi dietro la bandiera della pace per non inimicarsi nessuno. Non si sa mai.E non è un caso che le forze politiche vincitrici delle ...

Luigi Di Maio al Quirinale ribadirà la linea su Siria e politica estera - facendosi garante della linea atlantica in caso di alleanza con la Lega : Il Movimento 5 stelle salirà questo pomeriggio al Colle per ribadire a Sergio Mattarella che il governo di Luigi Di Maio terrà saldamente ancorata l'Italia al quadro delle alleanze storiche. Dentro la Nato, dunque, come già ribadito in campagna elettorale (e in ultimo ieri) dal capo politico. Impegnata a lavorare in un quadro di concertazione internazionale che abbia come bussole le potenze alle quali il nostro paese dal ...

Senza una politica estera decisa - l'Italia rischia la marginalizzazione. Parla Lia Quartapelle - Pd - : ... interrompe per qualche minuto la partecipazione alla seduta della Camera, impegnata in queste ore nell'istituzione di una Commissione speciale per l'esame del Documento di economia e finanza e di ...

La politica estera/ Una bussola per rimettere l'Italia al centro della scena : L'operazione di cinque agenti della polizia doganale francese nel centro per migranti di Bardonecchia, in provincia di Torino, fino a ieri è stata totalmente ignorata dal governo Macron. Soltanto ...

Trump sceglie Bolton : come cambia la politica estera Usa : Quanto è pericoloso il nuovo consulente per la Sicurezza Nazionale che sostiene la guerra contro l'Iran e la Corea del Nord

politica estera e tenuta dei conti. Cosa gli alleati chiedono all'Italia : Stati Uniti ed Europa guardano alla terza potenza dell'Eurozona. E vogliono garanzie: dall'economia agli impegni in Libia e Libano Prove di governo: il nodo della Politica estera viene subito al pettine. Non si esaurisce nella lettura degli interessi nazionali. Mette in gioco il posto dell'...

Usa : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : Washington, 13 mar 22:34 - , Agenzia Nova, - L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente... , res,

Luigi Di Maio - la svolta sulla politica estera : 'Restiamo nell'Unione europea e nella Nato' : Luigi Di Maio prosegue nella sua manovra a passo di gambero verso le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Messo da parte il progetto di regalare un salario a tutti gli italiani ...

La strana campagna elettorale Snobbata la politica estera : Con l'eccezione del 1948, quando si trattava di scegliere tra Est e Ovest, e in parte del 1996, quando si dibatteva l'ingresso nell'euro, la politica estera è sempre stata la cenerentola delle campagne elettorali. Stavolta, tuttavia, si è esagerato. Nessun leader ha mai spiegato con chiarezza come un'Italia guidata da lui intende misurarsi con le grandi sfide della politica internazionale e cercherà di mantenere quello status ...