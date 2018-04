La maratona delle illusioni tra sorrisi | ritardi e opinionisti

Si conclude la maratona delle STEM a STEMintheCity : ... che ha partecipato al via dei lavori il 10 aprile con un intervento di Manuela Lavezzari, Marketing Director di Lenovo EMEA all'evento "IMAGINING A NEW WORLD Nuove frontiere, per una scienza delle ...

Al via la 'maratona delle STEM' : oltre cento ragazze alla Scala per immaginare un nuovo futuro professionale : "#STEMintheCity " ha commentato Cocco " rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro : "#STEMintheCity - ha commentato Cocco - rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro - 4 - : ... grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi, hanno partecipato a tavole rotonde e sessioni parallele di workshop tematici con esperte Stem provenienti dal mondo della ricerca, dell'...

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro - 5 - : ... per valorizzare l'impatto reale della tecnologia 5G sulla qualità della vita della persone e approfondire la portata di questa straordinaria innovazione, con un riferimento particolare al mondo ...

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro - 3 - : 'Per Lenovo le nuove tecnologie, penso soprattutto alla Realtà Virtuale e Aumentata e all'Intelligenza Artificiale, sono un fattore abilitante nell'accrescere la nostra conoscenza del mondo e rendere ...

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro (5) : (AdnKronos) - Tanti gli eventi pensati per bambini e ragazzi in programma nei prossimi giorni della Maratona delle Stem. Come 'Back (and Forward) to the Future. #LenovoBusStop': giovedì 12 aprile a partire dalle 9.30 uno speciale London Bus a due piani, trasporterà gli alunni della scuola primaria e

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro (4) : (AdnKronos) - "In Vodafone stiamo sperimentando la tecnologia 5G a Milano con l’obiettivo di trasformare la città nella capitale europea del 5G - ha affermato Sabrina Baggioni, 5G Program director di Vodafone Italia -. La tecnologia dunque come importante abilitatore di nuovi servizi che, da una par

Lavoro : al via 'maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro (2) : (AdnKronos) - Il progetto #STEMintheCity, che culminerà nella giornata internazionale 'Girls in ICT Day' il prossimo 26 aprile, contribuisce ai Sustainable Development Goals fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 ed è in linea con gli obiettivi di crescita del Paese. A sottolineare questo aspe

Lavoro : al via ‘maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro (2) : (AdnKronos) – Il progetto #STEMintheCity, che culminerà nella giornata internazionale ‘Girls in ICT Day’ il prossimo 26 aprile, contribuisce ai Sustainable Development Goals fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 ed è in linea con gli obiettivi di crescita del Paese. A sottolineare questo aspetto, sono intervenuti Caroline Petit, vicedirettore di Unric e rappresentante UN insieme a Diana Bracco, presidente ...

Lavoro : al via ‘maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro (3) : (AdnKronos) – A testimoniare come il mondo aziendale abbia già colto a vari livelli le opportunità di una più ampia diffusione delle Stem non solo per la crescita di realtà di business diverse tra loro, ma anche come contributo al progresso sociale, sono intervenute rappresentati femminili ai vertici di alcuni dei principali partner dell’iniziativa: Paola Corna Pellegrini, Ad Allianz Worldwide Partners, Manuela Lavezzari, marketing ...

Lavoro : al via ‘maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro (4) : (AdnKronos) – “In Vodafone stiamo sperimentando la tecnologia 5G a Milano con l’obiettivo di trasformare la città nella capitale europea del 5G – ha affermato Sabrina Baggioni, 5G Program director di Vodafone Italia -. La tecnologia dunque come importante abilitatore di nuovi servizi che, da una parte, contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone, e dall’altra, richiedono nuove competenze e ...

Lavoro : al via ‘maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro (5) : (AdnKronos) – Tanti gli eventi pensati per bambini e ragazzi in programma nei prossimi giorni della Maratona delle Stem. Come ‘Back (and Forward) to the Future. #LenovoBusStop’: giovedì 12 aprile a partire dalle 9.30 uno speciale London Bus a due piani, trasporterà gli alunni della scuola primaria e gli studenti universitari alla Fabbrica del Vapore, dove potranno prendere parte a un workshop dedicato ai temi della Realtà ...

Lavoro : al via ‘maratona delle Stem’ - 100 ragazze immaginano futuro : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Si è aperta la seconda edizione di #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano con il sostegno delle Nazioni Unite per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come base formativa necessaria ad assicurare un futuro professionale alle nuove generazioni. Con i saluti istituzionali di Alexander Pereira, sovrintendente del Teatro alla ...