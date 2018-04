parmadaily

: Laminam di Borgotaro (Pr), sì alla richiesta della Regione: attività ... - Regione Emilia Romagna -… - invaltaro : Laminam di Borgotaro (Pr), sì alla richiesta della Regione: attività ... - Regione Emilia Romagna -… - invaltaro : Laminam di Borgotaro (Pr), sì alla richiesta della Regione: attività ... - Regione Emilia Romagna Regione Emilia Ro… - ParmaDaily : La Laminam di Borgotaro si sottoporrà volontariamente alla Via -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Componenti del tavolo che 'verranno auditi entro maggio in una commissione congiunta Sanità, Ambiente- ha aggiunto Rontini- che sarà anche trasmessa in diretta streaming'. Audizione che, per ...