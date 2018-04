La Francia non ci vuole più? Pazienza | noi siamo il futuro

Macron : Europa verso guerra civile Video Juncker : «Ue non è Francia e Germania» : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali, con l’Italia un’intesa perfetta». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Siria - crepe nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...

Macron : 'La Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo' : Parigi, 16 apr. , askanews, La Francia 'non può accogliere tutta la miseria del mondo'. Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha riassunto la sua politica migratoria e difeso la legge sull'asilo presentata dal suo governo, il cui esame verrà avviato oggi in ...

Siria : Usa - Francia e Gb attaccano le armi chimiche di Assad - L'Onu non condanna il raid : è scontro con Mosca : Pioggia di missili Usa, Gb e Francia - Sono le nove di sera a Washington, poco prima dell'alba a Damasco, quando la tempesta di missili promessa da Donald Trump si abbatte sulla Siria. Il presidente ...

GUERRA IN SIRIA - ATTACCO USA-Francia-GB/ Ultime notizie - "Italia non partecipa". Berlusconi zittisce Salvini : GUERRA in SIRIA, ATTACCO Usa-Francia e Gb: Gentiloni, "Italia non ha partecipato, non sia escalation". Salvini:"Pazzi, fermatevi". Ma Berlusconi lo zittisce:"Meglio tacere..."(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Siria - attacco da Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Contro armi chimiche”. Mosca : “Non resterà senza conseguenze” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro”. Poco dopo il discorso di ...

Siria - Macron : “Prove su uso di armi chimiche”/ Francia appoggia Trump - Italia “non parteciperà agli scontri” : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Francia - MACRON CORTEGGIA I CATTOLICI/ 'Non rinunciate alla Repubblica' : tornano potere spirituale e temporale : FRANCIA, MACRON CORTEGGIA i CATTOLICI: il presidente parla agli ecclesiastici francese e li invita a partecipare alla vita politica attiva. tornano po

Fognini non sbaglia - Italia-Francia al bivio doppio : È la Coppa Davis: misto di sport e altri materiali, nazionalismo ovviamente incluso, che i geni della Federazione internazionale peraltro vorrebbero stravolgere trasformandola in una algida pseudo-...

Blitz Bardonecchia - ce la stiamo prendendo con la Francia perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...

Francia - non è stata violata sovranità : 19.30 "Non c'è stata alcuna violazione della sovranità italiana,soltanto una stretta applicazione dell'accordo del 1990 che consente di effettuare da una parte e dell'altra della frontiera controlli". Lo ha ribadito il gabinetto del ministro dell'Azione e dei Conti Pubblici, Darmanin,sulla vicenda di Bardonecchia. In settimana il direttore generale delle dogane francesi, Rodolphe Gintz, sarà in Italia per incontrare il suo omologo italiano e ...