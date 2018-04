La donna a cui lo Stato chiede un miliardo di euro

"Ti ho salvato la vita - ora voglio abbracciarti" : appello social per rintracciare la donna a cui ha donato il midollo : Valentina Marchi non ha molte informazioni su chi ha ricevuto le sue cellule. E chiede aiuto su Facebook: "Sei diventata la sorella che non ho mai avuto"

Il violento Chris Brown licenziato dall’etichetta Interscope dopo le foto in cui strangola una donna? : Il violento Chris Brown, rapper statunitense con una conclamata inclinazione all'aggressività e alle spalle un'acclarata propensione ai maltrattamenti nei confronti delle donne, è oggetto di una petizione che ha raccolto in pochi giorni decine di migliaia di firme per chiedere il suo licenziamento. A far tornare Brown al disonore delle cronache per i suoi atteggiamenti malsani sono state le foto pubblicate dal sito web TMZ,la Bibbia del ...

Valeria - la donna a cui Frizzi donò il midollo : 'Lo volevo testimone di nozze. Mi disse : 'Oggi sto bene - domani non so'' : Nel 2000 Fabrizio Frizzi le salvò la vita, donandole il midollo osseo mentre stava girando una fiction. Valeria Favorito , trent'anni, veronese, ha raccontato all'Ansa del suo rapporto con il ...

Processo Maroni - il pm chiede 2 anni e 6 mesi : "Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio per la donna con cui aveva una relazione" : Nel mirino il tour a Tokyo per promuovere l'Esposizione Universale. La procura: "La presenza della donna nella delegazione era dettata esclusivamente dalla...

Uber - il momento in cui l'auto che si guida da sola travolge una donna | Video : La telecamera interna ha ripreso gli ultimi attimi prima che il veicolo autonomo Uber investisse una donna a Tempe, in Arizona, che è diventata il primo pedone ucciso da un’auto senza guidatore. Nelle immagini si vede sbucare...

Ruba 50mila euro di gratta e vinci nel bar in cui lavorava - arrestata una donna : Voleva tentare la fortuna e per farlo ha trafugato gratta e vinci nel bar dove lavorava. Per questo una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia: è stata incastrata dalle telecamere. Nella sua ...

Napoli - Sarri : risposta sessista a giornalista/ Video : “Sei donna e sei carina - per cui non ti mando a...” : Napoli, Sarri: risposta sessista a giornalista, Video. “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”, dice l'allenatore a Titti Improta di Canale 21. Anche l'Odg Campania all'attacco(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:02:00 GMT)

8 marzo - i dieci motivi per cui è bello essere donna : Oggi si super festeggiano le donne: ovvero quella categoria che nonostante sia in netta maggioranza non riesce mai a governare, un po’ come i 5 stelle. Ma essere donna deve essere fonte di orgoglio infinito da parte di tutte, ecco perché ho deciso di elencarvi i 10 motivi per cui essere felici di essere donna. 1. Vivere senza lavorare. Il primo grande, immenso, privilegio che hanno le donne, da sempre, è la possibilità di vivere senza lavorare. ...

Dodici motivi semi-seri per cui è bello essere donna : Decisioni a pelle " Il nostro organo sessuale è uno degli strumenti di persuasione più efficaci al mondo. E possiamo anche fingere un orgasmo per far piacere al nostro lui. Questioni di casa " Anche ...

Naufragio a largo Libia - 21 morti tra cui anche donna incinta : Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate nel Naufragio di un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i 30 sopravvissuti al Naufragio, ...