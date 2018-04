La Corrida 2018 | Carlo Conti Diretta | esibizioni | Ludovica Caramis e Pizzaroli

Programmi TV di stasera - venerdì 20 aprile 2018. Su Rai1 La Corrida di Carlo Conti : La Corrida Rai1, ore 21.25: La Corrida Dopo il buon debutto della prima puntata torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I telespettatori da casa hanno dimostrato di apprezzare questa nuova edizione dello storico programma nato 50 anni fa dall’intuizione di Corrado e ...

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio - seconda puntata : stasera venerdì 20 aprile 2018 : Torna l'appuntamento con la nuova edizione del primo talent people della tv, ideato da Corrado e condotto da Carlo Conti.

”La Corrida” – Seconda puntata di venerdì 20 aprile 2018. Con Carlo Conti. : La Corrida è tornata in televisione e in gran forma visti gli ascolti del debutto con 6 milioni di telespettatori e il 27,5% di share. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, è così tornato dopo alcuni anni di pausa e approdando su Raiuno. Capostipiste […] L'articolo ”La Corrida” – Seconda puntata di venerdì 20 aprile 2018. Con Carlo Conti. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Ascolti TV | Venerdì 13 aprile 2018. La Corrida di Conti parte dal 27.4% : La Corrida Su Rai1 l’esordio de La Corrida - in onda dalle 21.31 alle 23.56 – ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto - in onda dalle 21.40 alle 24.39 – ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a parte ha intrattenuto .000 spettatori (%). ...

Ascolti tv ieri - La Corrida vs Il Segreto | Auditel 13 aprile 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Chi ha vinto fra La Corrida di Carlo Conti in onda su Rai 1 o Il Segreto su Canale 5? Il ritorno dello storico programma di Corrado in Rai è stato oggetto di grande curiosità. E’ riuscito, però, Conti, a non far rimpiangere l’amatissimo conduttore che era solito scherzare, ma anche prendere in giro i dilettanti allo sbaraglio? Scopriamolo assieme in questo articolo. Ecco tutti i dati relativi agli ...

La Corrida 2018 con Conti : Liberatore Russolillo vince la prima puntata : Chi ha vinto la prima puntata de La Corrida con Carlo Conti? Il contadino Liberatore La Corrida è tornata in tv, su Rai Uno. A condurla Carlo Conti con la collaborazione di Ludovica Caramis, ex Professoressa de L’Eredità nonché moglie del calciatore Mattia Destro. Tanti e diversi i dilettanti allo sbaraglio che si sono messi […] L'articolo La Corrida 2018 con Conti: Liberatore Russolillo vince la prima puntata proviene da Gossip e Tv.

