La coppia Cruz-Bardem protagonista di Escobar-Il fascino del male

Cannes 2018 - apertura per la coppia Bardem - Cruz e il loro 'Everybody Knows' - Cinema - Spettacoli : Dopo la serata dei César, che ha visto sfilare a Parigi la coppia di attori spagnoli per il premio alla carriera a Penelope Cruz , Javier Bardem e la moglie saranno i protagonisti dell' apertura di ...

Penélope Cruz e Javier Bardem - segreto di coppia : Penélope Cruz e Javier Bardem, allergici da sempre a riflettori e paparazzi, hanno fatto un’eccezione per gli Actors and Actresses Union Awards di Madrid. Gli attori sono arrivati insieme e uno al fianco dell’altra hanno preso posto tra la platea del Circo Price Theatre. Innamorati e soddisfatti per la doppia nomination per il loro ultimo film, Loving Pablo, presentato in anteprima all’ultimo Festival di Venezia e in queste ...