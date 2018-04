La bimba di 4 anni non sa contare da 1 a 5 | la frusta con una cintura e col caricabatterie

India - bimba di 7 anni violentata e uccisa durante una cerimonia di nozze : Una bambina di 7 anni è stata stuprata e strangolata in India da un ragazzo mentre partecipava con i genitori ad un matrimonio. "Forse a causa del volume alto della musica nessuno si accorto delle sue urla". Il cadavere trovato in un edificio abbandonato con l'addome sporco di sangue. Fermato il killer.Continua a leggere

A 2 anni le spuntano i peli pubici : mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire cosa c’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...

Morta bimba di 3 anni travolta dopo tamponamento/ Uzzano - la tragedia : mamma grave - paese chiuso in silenzio : Uzzano, muore bimba di tre anni investita da un auto, mamma gravemente ferita, illeso il padre. E’ successo nella serata di ieri: un anziano, a sua volta tamponato, ha investito le due(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Nuovo orrore in India : bimba di 11 anni stuprata e uccisa - sul corpo aveva almeno 86 ferite : Nuovo orrore in India: bimba di 11 anni stuprata e uccisa, sul corpo aveva almeno 86 ferite La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere è stato ritrovato vicino a un campo di cricket di Surat.Continua a leggere La bambina è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello […]

